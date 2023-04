Holsteiner Körung 2023: Neuer Termin, neuer Standort

Erstmals war die Hauptkörung des Holsteiner Verbands dieses Jahr im Februar mit dreijährigen Hengsten durchgeführt worden. Hundertprozentig zufrieden waren die Verantwortlichen nicht und haben sich für eine ganz neue Variante entschieden.

Die Holsteiner Körung 2023 soll vom 13. bis 16. Dezember stattfinden und dann nicht mehr wie sonst in den Holstenhallen Neumünster, sondern auf der Verbandsanlage in Elmshorn. „Nach gründlicher Analyse der Premierenveranstaltung haben sich der Vorstand des Verbandes der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. und die Geschäftsführer unter Einbezug von Hengsthaltern und -ausbildern dazu entschlossen“, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes.

Tatsächlich hatte der neue Vermarktungsleiter Felix Flinzer sich im Nachgang der diesjährigen Körung im Interview mit St.GEORG kritisch gegenüber dem Zeitpunkt der diesjährigen Körung geäußert. Als letzter der großen Springpferdeverbände zu kören und zu versteigern habe sich negativ auf die Verkaufsquote ausgewirkt.

Zu der jetzt getroffenen Entscheidung mit neuem Termin und neuem Standort erklärte der erste Vorsitzende des Verbandes, Ulrich Stoiber: „Mit diesen Veränderungen werden nicht nur Synergieeffekte mit der Durchführung auf der Verbandsanlage genutzt, auch der Zeitraum von der Vorauswahl (30. Oktober bis 3. November) bis zur Körung wird im Sinne der Pferde verkürzt.“

Nach der Pilotveranstaltung werde dann gemeinsam entschieden, an welchem Standort zukünftige Hengstkörungen durchgeführt werden.