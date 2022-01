Holsteiner Körung im Januar – Cooper II ist dabei

Der Holsteiner Verband hat den Katalog für die Januar-Körung in Elmshorn am 12. Januar veröffentlicht. Mit dabei: Cooper II.

Gerade erst wurde bekannt, dass der Clarimo-Sohn Cooper II aus der Zucht und im Besitz von Manfred von Allwörden bei der Junghengstkörung des Holsteiner Verbandes in Neumünster eine verbotene Substanz im Organismus hatte. Die Körung wurde aberkannt. Nun gibt es einen zweiten Anlauf für den jetzt Dreijährigen am 12. Januar in Elmshorn.

Er tritt dort nicht alleine für seinen Stall an. Vier der 18 Hengste kommen vom Grönwohldhof. Außerdem steht unter anderem der Siegerhengst der Mecklenburger Körung auf der Liste, der Don Diarado-Sohn Don de Amor vom Elmgestüt Drei Eichen. Ein weiterer vierbeiniger Promi auf der Liste ist der Diarado-Sohn Duplexx, Silbermedaillengewinner beim Bundeschampionat des deutschen Vielseitigkeitspferdes 2021.

Die vollständige Liste finden Sie hier.