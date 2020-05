Holsteiner Online-Fohlenauktion – jetzt kann geboten werden!

Jetzt geht’s los! 16 ausgesuchte Holsteiner Fohlen warten auf neue Besitzer. Ab sofort können Sie online auf Ihr Traumfohlen bieten – wobei die Auswahl schwer fallen könnte …

Die 16 Hoffnungsträger, die für die Holsteiner Online-Fohlenauktion ausgewählt wurden, überzeugen in Phänotyp und Genotyp. Championats-erfolgreiche Hengste und bewährte Springpferdevererber wie Big Star, Diamant de Semilly, Chin Chin, Cornet Obolensky, sein Sohn Comme il faut und Tobago Z sind ebenso in den väterlichen Abstammungen zu finden wie hoffnungsvolle Nachwuchshengste – alle angepaart an bewährte Holsteiner Mutterstämme.

Die ersten Gebote wurden bereits abgegeben. In die heiße Phase geht die Holsteiner Online-Fohlenauktion am Samstag, 30. Mai, ab 18 Uhr. Dann wird das sogenannte „Bid-On-Verfahren“ eingeläutet. Heißt: Das Auktionsende des jeweiligen Fohlens verlängert sich automatisch um weitere zwei Minuten, nachdem das letzte Gebot abgegeben wurde.

Alle Infos zum Procedere und den angebotenen Fohlen finden Sie hier.