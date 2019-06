Holsteiner Pferdetage: Casall-Tochter zur Siegerstute 2019 gekürt

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ hieß es gestern in Elmshorn. Die Antwort lautete: Indira IV! Außerdem wurden bei den Holsteiner Pferdetagen neue Landeschampions ermittelt und 21 Fohlen versteigert.

Anlässlich der Holsteiner Pferdetage 2019 kamen die besten dreijährigen Holsteiner Stuten bei der Elitestutenschau zusammen. Die strahlende Siegerin des Tages hieß Indira IV v. Casall-Cassini I (Z.: Manfred Nissen). Vor allem mit viel Ausstrahlung und Bewegungspotenzial konnte die schicke Stute überzeugen. „Schon als Siegerstute im Zuchtbezirk Nordfriesland war ihre Ausnahmestellung im gesamten Jahrgang erkennbar“, so Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen, der auch Mitglied in der Prüfungskommission war.

Zur Reservesiegerin avancierte Indiana, die bei ihren Züchtern Deike und Hans-Joachim Ahsbahs zur Welt kam und auf den Auftritt in Elmshorn vorbereitet wurde, inzwischen aber im Besitz der US-Amerikanerin Wendy Davis Gerrish steht. Vater von Indiana ist der Casall-Sohn Casaltino, mütterlicherseits stammt sie von Quirado ab.

Die zweite Reservesiegerstute stellte Reimer Detlef Hennings. Auch Jamira I geht auf den Holsteiner Superstar Casall zurück, ihr Vater Cascadello v. Casall ist unter Dirk Ahlmann bereits international auf Drei-Sterne-Niveau unterwegs. Die beste Bewegungsstute 2019 heißt Isa Bella v. Belissimo-Ampère (Z.: Thomas Horns). Tomas Casper vom Gestüt Birkhof, der als Berichterstatter im Einsatz war, zeigte sich insgesamt angetan von dem Teilnehmerfeld: „Wir haben heute eine breite, sehr gute Spitze gesehen. Die Stuten wussten sich locker und durch den Körper zu bewegen.”

Teuerstes Fohlen von Origi D’O

Am Samstagabend kamen in der Fritz-Thiedemann-Halle 21 Holsteiner Fohlen unter den Hammer. Das teuerste Fohlen, ein kleiner Hengst v. Origo D’Or aus einer Casalito-Cassini I-Stute (Z.: ZG Hansen), wechselte für 13.000 Euro den Besitzer. Ein Sponsor des frischgebackenen Deutschen Meisters Felix Haßmann erhielt den Zuschlag. Bei 11.500 Euro fiel der Hammer für eine Clarimo-Quirado-Tochter (Z.: ZG Sachau), die zukünftig bei einem Springreiter in Schleswig-Holstein beheimatet sein wird. Neun Fohlen konnten die 10.000 Euro-Marke knacken. Im Schnitt erzielten die 21 Fohlen 8.366,67 Euro und damit ein wenig mehr als im Vorjahr.

Der neue Holsteiner Vorstand hatte zudem bereits am Freitagabend zu einer Mitgliederversammlung nach Elmshorn eingeladen. Auch wenn die Resonanz nicht ganz so groß ausfiel, wie erhofft, sprach die zweite Vorsitzende Kathrin Huesman von „sehr guten Diskussionsbeiträgen“. Sie kündigte zudem an, dass zukünftig ein Intranet für eine bessere und transparentere Kommunikation zwischen den Mitgliedern und dem Verband sorgen solle. Roland Metz erläuterte noch einmal die Handhabung der Provisionen bei Pferdeverkäufen, außerdem wurde das neue Hengstgremium vorgstellt, das dem Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH Norbert Boley beratend zur Seite stehen soll.

Neue Landeschampions 2019

Das Landeschampionat der vierjährigen Springpferde gewann Dante v. Darco de Revel mit seiner Reiterin Thea Jelcig. Bei den Fünfjährigen siegte der Clarcon-Nachkomme Claas unter Marten Witt im Parcours. Witt stellte außerdem den neuen Landeschampion der sechsjährigen Springpferde vor, den Casall-Sohn Cortez. Mit Ekatharina konnte sich bei den Siebenjährigen eine weiteres Casall-Kind an die Spitze setzen. Im Sattel der braunen Stute saß Zuzana Zelinkova.

Bei den fünfjährigen Dressurpferden avancierte der Fuchs Cassirado v. Cascadello I unter Sonja Franzenburg-Much zum Sieger. Der San Amour-Sohn San Cloud’s Lucky konnte mit seiner Reiterin und Besitzerin Shereen Giese den Titel bei den Siebenjährigen im Viereck holen.

Alle Ergebnisse von den Holsteiner Pferdetagen 2019 finden Sie hier.