Holsteiner Verband verkauft Landeschampion Quibery nach Schweden

Im Hengststall des Holsteiner Verbands in Elmshorn ist eine Box frei geworden. Quibery hat ein neues Zuhause gefunden.

Der nun zehnjährige Quibery v. Quintero-Caretino-Cantus – die Großmutter ist die Vollschwester zu Come On (Z.: Hobe Magens) – wurde nach Schweden verkauft. Neuer Besitzer ist Lars Forsström, auf dessen Gestüt Hippo Essentia Quibery zum Deckeinsatz kommen soll.

Norbert Boley, der Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH, sagt: „Mit den neuen Eigentümern haben wir vertraglich geregelt, dass Quibery nach fünf Jahren von der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH zurückgekauft werden kann. Wir sehr gespannt auf die Entwicklung seiner Nachkommen.“

Auch in Schweden soll Quibery vornehmlich decken. TG-Samen des Hengstes sei in Deutschland nach wie vor über den Holsteiner Verband zu beziehen, so Boley weiter.

Quibery feierte schon in jungen Jahren zahlreiche Erfolge mit Bart van der Maat, dem ehemaligen Stallreiter bei Rolf-Göran Bengtsson. 2018 war der Hengst Holsteiner Landeschampion und gewann die Youngster Tour beim Hamburger Derby. Zuletzt platzierte Quibery sich mit Bengtsson selbst im Sattel.