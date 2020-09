„Ihre Majestäten“ – am Samstag DSP-Dressurfohlen-Auktion in Ludwigsburg

Am kommenden Samstag findet beim Schloss Monrepos in Ludwigsburg nicht nur ein Dressurturnier mit Prüfungen bis Grand Prix statt, es kommen auch 14 ausgewählte Dressurfohlen unter den Hammer.

Wer auf der Suche nach einem talentierten DSP-Dressurfohlen ist, sollte sich am Samstag bereithalten. Es ist die letzte Fohlenauktion 2020 für das Deutsche Sportpferd. Geboten werden kann auf dreierlei Weise: vor Ort, telefonisch sowie übers Internet.

In der Kollektion warten Fohlen mit klangvollen Abstammungen auf neue Besitzer. Da sind beispielsweise Nachkommen von Hengsten wie Danone I, der ja gerade dank Damaschino in aller Munde ist, Lord Leopold, Vitalis, Rubin-Royal, Bonds und Baron, Don Royal und Burg-Pokal Sieger Total Hope. Auch Bundeschampion Secret, dessen erster Körjahrgang ja dieses Jahr mit Spannung erwartet wird, stellt einen Nachkommen.

Die gesamte Kollektion können Sie unter www.deutsches-sportpferd.de einsehen. Wer nicht in Ludwigsburg vor Ort sein kann, kann die Live-Präsentationen der Fohlen auf Clip My Horse verfolgen. Am Freitag um 13 und am Samstag um 15 Uhr werden die Auktionskandidaten noch einmal dem Publikum gezeigt.

Die Auktion selbst beginnt am Samstag um 18.15 Uhr. Auch sie kann auf Clip My Horse verfolgt werden. Auktionsleiter Fritz Fleischmann steht vor Ort und telefonisch unter 0049 51/53115783 als Berater zur Verfügung.