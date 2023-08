Internationalität für Vechta

Internationale Verwandte sind immer ein Garant für sporterfolgreichen Nachwuchs. In der Kollektion der 31. Elite-Fohlenauktion glänzt die Nachkommenschaft von Nationenpreissiegern, Weltcup-Stars und ehemaligen Olympioniken. Wenn auch Sie auf der Suche nach talentierten Youngsters für die internationale Bühne sind, dann werfen Sie jetzt einen Blick in unsere Kollektion.

Von Delaunay OLD, Weltcup-Sieger unter dem Schweden Patrik Kittel, über Itot du Chateau, der mit der Australierin Edwin Tops-Alexander über 3 Millionen Euro erritt, bestechen weitere Top-Vererber sowie namhafte Stutenstämme in den Pedigrees unserer Auktionskandidaten:

Weltcup-Star Delaunay OLD lässt grüßen: So Sweet v. So Perfect – Franziskus – Sir Donnerhall I. Vater So Perfect begeisterte als Reservesieger der Körung 2019 in Vechta. Großmutter Fabienne ist Schwester von QC Sir Dennis/Intermediaire I-erfolgreich mit Linnéa Holmgren, SWE. Urgroßmutter Fanfine ist Schwester des Weltcup-Siegers Delaunay OLD/Patrik Kittel, SWE. Aus dem Fackila-Stamm: Die gekörten Diamonit I und II sowie Fackeltanz OLD/Grand Prix mit Stefan Lehfellner, AUT.

Internationales Spitzenblut dominiert: Unbeatable v. Untouchable – Cardento – Grannus. Untouchable war mit Alvaro Miranda de Neto, BRA, und später mit Daniel Deußer hocherfolgreich in Weltcup-Springen, Nationenpreisen und Großen Preisen und brachte bereits die Vererber Uriko und Untouched S. Großmutter Gina lieferte den gekörten Congerino und den 1.40 m erfolgreichen Luxus/Marina Hösch. Aus dem Stamm: Die 1.60 m-Springpferde Lacan/Patrick Stühlmeyer, Chablou/Luka Zaloznik, MKD, und Caramba/Karl Brocks.

Der Bruder von Florenz, Floyd TN und Florentiner: Formel Eins v. For Dance – Sandro Hit – Donnerhall. Majestätischer, wunderschöner Hengstanwärter, der in jedem Augenblick mit seinen Qualitäten in allen drei Grundgangarten zu punkten weiß. Mutter Sandro Lady stellte mit dem Intermediaire I-erfolgreichen, in Vechta entdeckten Florenz, Floyd TN/ Elite-Spitzenfohlen 2018, und Florentiner bereits drei gekörte Söhne. Großmutter Donnerlady ist Schwester der gekörten Charme und Lord of Loxley/Grand Prix-erfolgreich mit Hans Peter Minderhoud, NED.

Millionen-Gewinner Itot du Chateau ist der Onkel: Chacoon du Chateau v. Chacoon Blue – Diamant de Semilly – Galoubet A. Mit Power ausgestatteter Sohn des Chacoon Blue. Sein Bruder Dawai de Champloue v. Kannan ist 1.40 m-erfolgreich/Laura Firmenich, SUI. Mutter Taiga de Champloue, selbst 1.40 m-erfolgreich/Fabien Debost, FRA, ist Schwester von unzähligen 1.40 m und höher erfolgreichen Pferden, darunter Itot du Chateau, der mit Edwina Tops-Alexander, AUS, rund 3 Millionen Euro gewonnen hat.

Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie hier.

Bevor am Samstag, 26. August, um 14.00 Uhr die 31. Elite-Fohlenauktion im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta stattfindet, präsentiert sich die Kollektion um 10.30 Uhr zur finalen Präsentation im Reiterwaldstadion. Neben der Möglichkeit vor Ort mitzubieten, können Sie alternativ telefonisch via Bietauftrag oder online ein Gebot abgeben. Falls Sie online mitbieten möchten, registrieren Sie sich bitte vorab im Auktionsbereich der Oldenburger Homepage.

Beratung und Kundenservice:



Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: Tel. +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen/Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]