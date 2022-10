Junge Qualitäts-Dressurpferde im Angebot der Performance Plus Online-Auktion

Für die achte Ausgabe der Performance Plus Online-Auktion haben Stal Wetzelaer, MT Stables und Reesink Horses 14 junge, hochwertige Dressurpferde sorgfältig ausgewählt. Die Kollektion besteht aus talentierten jungen Dressurpferden. Die Auktion beginnt am Freitag, den 28. Oktober um 12:00 Uhr und endet am Montag, den 31. Oktober um 20:00 Uhr.

Vollbruder der niederländischen Championesse und eines gekörten Hengstes

Die auffällige Katalognummer 4 Outlander v. Fellini ist der Vollbruder der niederländischen Stutenchampionesse Kiss Me Set und des in Oldenburg gekörten Hengstes Jetlag. Outlander besticht wie seine Geschwister durch sein Exterieur und seine Bewegungsqualität!

Zukünftiger Hengst v. Dante’s Junior

Ein interessanter Sohn des leider viel zu früh verstorbenen hannoverschen Prämienhengstes Dante’s Junior findet sich unter Katalognummer 3 in der Kollektion. Der äußerst talentierte Oxford Brown (Mutter v. Sion) ist für die KWPN-Leistungsprüfung ausgewählt worden und zeigt viel Qualität in Hinblick auf eine Dressurzukunft!

Bewährte deutsche und niederländische Linien

Der Glock’s Toto Jr-Sohn Oxbow stammt aus dem direkten Mutterstamm des Pavo-Cup-Siegers und WM-Bronzemedaillengewinners Guadeloupe Beau. Das beliebte deutsche E-Blut ist in dieser Kollektion auch durch Katalognummer 5, die Elton-Tochter Tiana M vertreten. Katalognummer 6 Outside v. In Style stammt aus derselben Mutter wie In Design v. Don Olymbrio, die derzeit unter Ashley Holzer (USA) auf Intemédiaire II-Niveau erfolgreich ist.

Katalognummer 14, der De Niro-Enkel Pacello v. Just Wimphof, stammt aus dem direkten Mutterstamm des Grand Prix-Pferdes Dimacho v. Johnson. Der Vollbruder der Katalognummer 11, dem Desperados-Sohn Derick, kann erfolge bis Prix St.Georges im Sport aufweisen Darüber hinaus stammen mehrere gekörte Hengste aus diesem Mutterstamm.

Sind Sie neugierig, welche jungen Qualitätspferde versteigert werden? Sehen Sie sich die gesamte Kollektion auf der Website an: https://pplus.auction/

Selbstverständlich sind alle Pferde röntgenologisch und klinisch untersucht, diese Informationen können über die Website angefordert werden.

Interessieren Sie sich für eines der Pferde? Selbstverständlich ist es möglich, die Pferde zu begutachten und die gerittenen Pferde auszuprobieren. Sie möchten weitere Informationen oder Videos? Kein Problem! Unter Kontakt +31 628140077 oder [email protected] wird Ihnen umgehend geholfen.