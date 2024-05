Junge Talente im Rampenlicht

Die Kleinen ganz groß – bei der 1. Oldenburger Online-Fohlenauktion am Mittwoch, 15. Mai, haben Sie die Möglichkeit, sich die jungen Oldenburger Talente für den Dressur- und Springsport zu sichern. Entdecken Sie noch heute Ihren Star von morgen!

In der 1. Oldenburger Online-Fohlenauktion besticht die sorgfältig ausgewählte Kollektion von 20 Fohlen mit erstklassigen Stutenstämmen, sporterfolgreichen Verwandten und legendären Vätern. Ob für das Dressurviereck oder den Parcours – in dieser Kollektion findet jeder Pferdeliebhaber ein vielversprechendes Oldenburger Nachwuchstalent.

Nationenpreissieger El Balou OLD ist der Onkel:

Cordoba v. Chaccothage Blue PS – Ogano -Balou du Rouet. Moderner, langbeiniger Sprössling aus springsportorientierter Familie. Vater Chaccothage Blue PS ist ein Sohn der Weltvererber Chacco-Blue, Conthargos, Armitage und Baloubet du Rouet. Mutter Olympia S ist die Vollschwester der Oldenburger Siegerstute, Landeschampionesse und Preisspitze Jova OLD für Mexiko. Ihr Bruder El Balou OLD v. Eldorado van de Zeshoek siegte unter David O`Brien, IRL, und dem irischen Team im Nationenpreis von Wellington.

https://horse24.com/de/auctions/details/1-oldenburger-online-fohlenauktion-333/lots/cordoba-62

Aus dem Stamm des Grand Prix-Star First-Step Valentin:

Bonne Chance v. Bon Courage -Dimaggio – Don Gregory. Vater Bon Courage war Vize-Bundeschampion der dreijährigen Hengste. Im Pedigree folgt über Dimaggio und Don Gregory das noch heute so begehrte Donnerhall-Blut. Aus dem Mutterstamm: Die gekörten Diamond Ruby v. Diamond Hit, Extasy v. Ehrenwort sowie der Grand Prix-siegreiche WM- und Weltcup-Final-Teilnehmer First-Step Valentin v. Vitalis/Larissa Pauluis, BEL.

https://horse24.com/de/auctions/details/1-oldenburger-online-fohlenauktion-333/lots/bonne-chance-61

Die Großmutter ist Schwester von vier 1.40 m-Springpferden:

Kalle Cool v. Karajan – Big Star – Cento. Besonderer Hengstanwärter überzeugt mit traumhafter Galoppade. Vater Karajan begeistert aktuell mit Erfolgen in 1.55 m-Springen unter Marco Kutscher. Großmutter Centina ist die Schwester von gleich vier 1.40 m und höher erfolgreichen Nachkommen, darunter die 1.60 m-erfolgreichen Qualidam v. Quality Touch Z/Vladimir Tuganov, PLE, und Randon Pleasure v. For Pleasure/Stephanie Macieira, BRA.

https://horse24.com/de/auctions/details/1-oldenburger-online-fohlenauktion-333/lots/kalle-cool-69

Hier finden Sie einen Überblick über die ganze Kollektion: https://horse24.com/de/auctions/details/1-oldenburger-online-fohlenauktion-333

Am Sonntag, 12. Mai ab 12.00 Uhr, können Sie auf Ihren Favoriten bieten. Das finale Bid Up beginnt am 15. Mai um 19.00 Uhr. Bitte beachten Sie, dass diese Auktion ausschließlich online über die Plattform HORSE24 durchgeführt wird. Falls Sie noch keinen gültigen Account für HORSE24 besitzen, registrieren Sie sich bitte vorab.

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleiter und Geschäftsführer Oldenburger Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]

Informationen

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder [email protected]

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder [email protected]