Klein aber fein: Die erste Online-Auktion vom Gestüt Tannenhof

Seit mehr als drei Jahrzehnten werden auf dem Gestüt Tannenhof im hessischen Heidenrod-Watzelhain erfolgreich Pferde gezüchtet. Nun steht die erste GT Online-Auktion in den Startlöchern! Eine kleine, aber qualitätsvolle Kollektion von Reitpferden kommt noch diese Woche unter den virtuellen Hammer.

In Sachen Digitalisierung kennt sich Gestütsinhaber Klaus C. Plönzke bestens aus – er hat unter anderem den Livestream-Anbieter ClipMyHorse.TV gegründet. In Zukunft möchte der Unternehmer auch in Sachen Pferdevermarktung neue Wege beschreiten. Vom 23. bis 26. April ist daher die erste Online-Auktion vom Gestüt Tannenhof geplant. Weitere sollen folgen!

Schon ab morgen kann online geboten werden, am Sonntag um 18 Uhr endet dann die Auktion. In der Kollektion finden sich acht Reitpferde und eine Zuchtstute wieder.

Gleich mit der Katalognummer 1 geht eine spannende Offerte für den Parcours an den Start: Die achtjährige Chaccada hat unter Nadine Deuser bereits Springpferdeprüfungen der Klasse M gewonnen. Ihr Vater Chacco Chacco v. Chacco-Blue ist zudem selbst unter Andreas Knippling international erfolgreich.

Die Familie des Fahrenheit

Zu den erfolgreichsten Pferden vom Gestüt Tannenhof zählt auch Fahrenheit v. Fidertanz-De Niro, der aktuell mit Anja Plönzke auf Grand Prix-Niveau Schleifen sammelt. Weil der Sport zukünftig klar im Vordergrund stehen soll, wurde der Hannoveraner im letzten Jahr gelegt. Nicht nur drei seiner Nachkommen haben es in das Auktionslot geschafft, auch Vollschwester Freda Gold kommt unter den Hammer. Die siebenjährige Stute hat bereits ein Fohlen zur Welt gebracht und kann erste Turniererfahrung vorweisen.

Auch der neunjährige San Heinrich v. San Amour-Fürst Heinrich bringt jede Menge Potenzial für das große Viereck mit. 2014 wurde der Rappe in Hannover gekört, ein Jahr später schloss er seinen 70 Tage-Test in Adelheidsdorf ab. Inzwischen ebenfalls Wallach und auf L-Niveau siegreich, ist er nun bereit für den Schritt in die Klasse M.

Für Züchter sicherlich besonders interessant ist die 2008 geborene Staatsprämienstute Corletta v. Conteur-Warkant. Sie ist aktuell tragend von Chambretto, dem Springsieger der Süddeutschen Körung 2012. Der Hengst ist ein echtes Doppeltalent, ist er doch sowohl in Spring- als auch in Dressurprüfungen der Klasse M platziert.

Die gesamte Kollektion finden Sie hier.