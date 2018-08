Klein Roscharden: Cornet Obolensky-Blut für die USA

Im Rahmen des CSI2* in Klein Roscharden fand außerdem die private ESI Fohlenauktion statt. Nachkommen des Cornet Obolensky sind gefragt wie eh und je.

Die US-Springreiter decken sich gerne mit Talenten aus Europa ein. So erwarben sie am vergangenen Wochenende nicht nur das Spitzenfohlen der PS Online-Auktion, sondern auch das teuerste bei der inzwischen 17. ESI Fohlenauktion in Klein Roscharden. Es handelt sich um die für 29.000 Euro zugeschlagene Catwalk v. Cornet Obolensky-Carvallo BB-Landgraf, die beim BWP eingetragen ist.

Der zweithöchste Zuschlagspreis lag bei 25.000 Euro. Den erreichten gleich zwei Pferde, von denen der OS-Hengst Con Verco v. Conthargos-Verdi-Darco ebenfalls neue Besitzer jenseits des Atlantiks fand.

Madonna de Cornet S hingegen bleibt in Deutschland. Sie ist eine ebenfalls beim OS eingetragene Cornet Obolensky-Tochter aus einer Mutter v. Balou du Rouet-Coriano.

Insgesamt kamen am Wochenende in Klein Roscharden 101 Fohlen für durchschnittlich gut 10.400 Euro unter den Hammer.

Die einzelnen Preise finden Sie hier und die Kollektion hier.