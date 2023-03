Körung Dänischer Warmblutzuchtverband mit elf Prämienhengsten

Der dänische Warmblutzuchtverband hielt am Wochenende neben dem CDI5* Herning auch seine Hengsttage ab. Prämiert wurden sieben dreijährige Dressurhengste, ein sechsjähriger Dressurhengst und drei Springhengste. Eine der drei Parcoursaspiranten v. Cassado II wurde zur Freude des DWB an Ludger Beerbaum verkauft.

Insgesamt 22 dreijährige Hengste erhielten in Herning ihr positives Körurteil. Die Dressurkommission, bestehend aus Johnny Nørgaard Sørensen, Bjarne Nielsen, Vicky Nortvig und Dennis Fiske, bedachte die folgenden Hengste aus dem Dressurlager mit einer Prämie:

Dubonnet v. Hesselhøj Donkey Boy-Wilkens, Z.: Knud Lambek Kristensen, B.: Equi Stallion ApS v/Kristin G. Andresen

For Royalty v. For Romance I-Franziskus, Z.: Berthold Schoemaker, Deutschland, B.: Helgstrand Dressage

Baunehøjens Jackson v. Jovian-Sezuan, Z.: Stald Baunehøj, B.: Helgstrand Dressage & Søren Grønborg

Straight Horse Leonardo v. Lord Europe-De Niro, Z.: Straight Horse ApS, B.: Helgstrand Dressage & Straight Horse ApS

Solution Unik v. Revolution-Don Juan De Hus, Z. und B.: Stutteri Unik ApS

Stay Cool v. Secret-Don Darius, Z.: Johann & Dorothea Schröder, Deutschland, B.: von Helgstrand Dressage & Søren Grønborg

Proud James von Jameson RS2-Johnson, Z.: Y.M.M. van Maasacker, Holland, B.: Helgstrand Dressage ApS

Hesselhøj Double Up von Hesselhøj Donkey Boy-Tailormade Lancelot, Z. und B.: Hesselhoej ApS

Drei prämierte Springhengste

Von den aus dem Springlager insgesamt zehn gekörten Hengsten wurden drei prämiert:

Cassado II v. Casall-Corrado I, B. und Z.: Henrik Hansen > Dieser Hengst hat mit Ludger Beerbaum nun einen neuen Besitzer.

Cartoon Hero RV v. Chacoon Blue-Le Champ Ask, Z.: Søren Riis Vester, B.: Frandsbjerg Horses

Vassini Ask v. Van Gogh-Cassini I, Z.: Deutschland, B.: Stutteri Ask

Mehr Informationen finden Sie hier.