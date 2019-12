Körung in Kreuth: Cadeau Noir stellt besten ZfdP-Hengst, Preisspitze von Benicio

Ein im wahrsten Sinne des Wortes auffälliger Körsieger, ein Springsieger allein auf weiter Flur und ein begehrter Benicio-Nachkomme – so in etwa könnte die kurze Zusammenfassung der Körung vom Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V. (ZfdP) in Kreuth lauten.

Die Ostbayern-Hallen in Kreuth waren am Wochenende Schauplatz für die ZfdP-Körung. Gleich die Katalognummer eins sollte am Ende auch als bester Hengst der Körung ausgezeichnet werden: Classico Deluxe v. Cadeau Noir-Blickpunkt (Z. u. B.: Yvonne Cybulla). Der Rappschecke war nicht nur optisch ein Hingucker, sondern wusste auch in der Bewegung zu überzeugen.

Die Auszeichung als bester Dressurhengst erhielt Fürst Fabelhaft v. Fürst Jazz-L’Espoir (Z.: Hartmut Ahmann, A.: Verena Brand). Insgesamt wurden sechs Dressurhengste gekört, darunter auch ein weiterer Prämienhengst von Sir Heinrich-Diamond Hit (Z.: Hermann-Josef Steenkamp, A.: Reesink Pferde GmbH).

Bei den springbetont gezogenen Youngstern stellten sich 18 Hengste den Augen der Körkommission, acht von ihnen erhielten ein positives Körurteil. Nur ein Hengst aus dem Lot der Springer schaffte es auf den Endring und wurde damit automatisch auch Springsieger: ein Sohn des Cornet-Obolensky aus einer Coronino-Mutter. Züchter und Besitzer des noch namenlosen Hengstes ist Frank Olbring.

Hengste unter dem Hammer