Krokant v. Kremlin Siegerhengst der 11. Oldenburger Sattelkörung

Zehn drei- und vierjährige Hengste präsentierten sich in den letzten zwei Tagen der Körkomission in Vechta bei der 11. Oldenburger Sattelkörung. Der Siegerhengst habe sich an allen Tagen der Konkurrenz geradezu „überlegen“ gezeigt, so die Worte des Oldenburger Zuchtleiters Bernhard Thoben.