Kurz-VA Münster-Handorf: dreijähriger Baltic Joy und vierjähriger Cortez FZ beste springbetonte Hengste

In Münster-Handorf findet diese Woche die Kurz-Veranlagungsprüfung für drei- und vierjährige Hengste statt. Bei den springbetonten Hengsten stehen die Ergebnisse schon fest. Die Siege in den zwei Altersklassen gehen an einen Sohn v. Baltic VDL und einen Nachkommen v. Cornet Obolensky.