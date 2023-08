KWPN-Championate 2023: Die Springsieger

Gestern gingen in Exloo auch die KWPN-Championate der Springpferde zu Ende.

Nur die Vierjährigen erhalten in den Niederlanden Noten. Sie absolvieren einen Parcours mit Hindernissen bis 1,20 Meter Höhe. Von 77 Teilnehmern konnten sich 24 für das Finale empfehlen. Am besten abgeschnitten hat am Ende die Lord Pezi-Tochter Otazu aus der Zucht von Willem Greve (Mutter v. Thunder van de Zuuthoeve). Martine van den Eijnden stellte die Stute für insgesamt 27,3 Punkte vor. Die ergaben sich aus 9,3 für das Springen an sich (was doppelt zählt) sowie der Wertnote 8,7 für die Rittigkeit zwischen den Hindernissen.

Silber ging mit 27,3 Punkten (9,0/8,8) an Oceanbridge B v. Comthago-Freeman VDL (Z. u. B.: Stal Bakker) unter Sophie Verges. Bronze sicherte sich Ohlua-Carmen v. O’Neill van’t Eigenlo-F-One USA (Z.: ZG Burgers) mit Yindee van Wanrooij im Sattel und 26,2 Punkten auf dem Konto (8,8/8,6).

Fünfjährige

Die Fünfjährigen springen über 1,25 Meter und tragen ihr Finale im Stechen aus, an dem ganze 21 Paare teilnahmen. Davon blieben 14 auch ein zweites Mal fehlerfrei. Schnellstes unter ihnen waren Luke Hill und Neelena VDL v. Harley VDL-Chin Chin aus der Zucht und im Besitz des Gestüts VDL.

Platz zwei holte Nelson v. Highway M TN-Cardento (Z.: Familie Kuipers) mit Renee de Weert, gefolgt von dem Hengst Narcos v. Balou du Rouet-Clinton (Z. u. B.: T. Verberk) mit Karolina Vasiliauskaite.

Sechsjährige

Menoor v. Lector van den Bisschop-Mr. Blue sicherte sich gegen 16 Konkurrenten im Stechen den Titel bei den Sechsjährigen. Hier galt es, 1,35 Meter zu überwinden. Das gelang der Stute in 42,36 Sekunden am schnellsten. Oda Charlotte Lyngvaer stellte Menoor vor. Züchter ist J.H.M. van Loon, der tragischerweise einen Tag vor dem Triumph seiner Stute starb. Er war auch noch Mitbesitzer zusammen mit dem Stall Hendrix. Allerdings berichtete Paul Hendrix, dass die Stute Ende September über die Dutch Sport Horse Sales verkauft werden soll.

Kars Bonhof saß im Sattel des Zweitplatzierten, Mojo T.N. v. Grandorado TN-Lupicor, gezogen und im Besitz von P.P.W. Kiggen. Rang drei ging wieder an eine Stute, Madora Keizersberg (was für den Züchter und Besitzer steht, den Stall Keizersberg) v. Scotch on Ice Z-Numero Uno. Johan Klein Zieverink war hier Partner des Erfolgs.

Siebenjährige

Bei den Siebenjährigen war es einmal mehr ein von Egbert Schep gezogenes Springtalent, das überzeugen konnte: Labelle ES v. Mosito van de Hellehof-Kannan unter Gaj Riossa. Sie überflügelte problemlos acht Konkurrenten im Stechen des 1,45 Meter-Springens. Sie ist die zweite Championesse für den Stall Hendrix, soll ebenfalls bei den Dutch Sport Horse Sales versteigert werden und bescherte auch ihrem Züchter eine zweite Schärpe. Egbert Schep stellte mit Pretty Woman ES v. Chacfly PS nämlich auch die Siegerstute Springen 2023.

Am dichtesten dran waren mit einer Sekunde Abstand Hessel Hoekstra und VDL Legodermus PP v. Harley VDL-Clinton (Z.: H. Poppelaars). Renee de Wert konnte sich dank Labantrix v. Eldorado vd Zeshoek-Abantos (Z. u. B.: H.L.M. van den Broek) über Medaille Nummer zwei freuen, diesmal Bronze.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Weitere Infos: kwpn.nl