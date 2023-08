KWPN-Championate 2023: Mac Toto, Extreme U.S. und Everest gewinnen Pavo Cup Finals

Was in Deutschland die Bundeschampionate in Warendorf sind in den Niederlanden die KWPN-Championate in Ermelo: das Schaufenster der Landespferdezucht. Und natürlich eine Talentschau. Die Entscheidungen auf dem Dressurviereck sind bereits gefallen.

Der Pavo-Cup ist das Pendant zu den Bundeschampionaten des deutschen Dressurpferdes. Die Niederländer führen keine Reitpferdeprüfungen durch. Es gibt für die Vierjährigen eine altersgemäß aufgebaute Aufgabe, die zu zweit geritten wird. Anschließend setzt sich ein Fremdreiter in den Sattel und beurteilt die Pferde. Die Rolle hatte dieses Jahr Daniel Bachmann Andersen übernommen.

Als bester Vierjähriger 2023 wurde der Rappe Extreme U.S. ausgezeichnet. Er ist zwar ein Vertreter des „O-Jahrgangs“ beim KWPN, aber als Oldenburger Sohn des Escamillo muss sein Name mit E anfangen. Geboren wurde der Rappe im Gestüt Lewitz. Aus der Verwandtschaft seiner Mutter Viva Contana PS v. Vivaldi-Don Schufro-Continue gingen sowohl internationale Spring- und Dressurpferde als auch gekörte Hengste hervor. Das U.S. im Namen des Hengstes steht für die Besitzergemeinschaft Van Uytert und Schockemöhle. Renate van Uytert-van Vliet stellte Extreme U.S. vor.

Der Rappe erzielte die besten Bewertungen in beiden Teilprüfungen sowie auch beim Fremdreitertest: 88 Punkte in Runde eins, 90,6 in Runde zwei und glatte 100 von Daniel Bachmann Andersen. Das ergab ein Total von 278,6 Zählern.

Zweiter bei den Vierjährigen wurde mit One Million ein weiterer Hengst, abstammend v. Vivaldi-Apache (Z.: M.H.J. Gotink). Auch er ging für den Stall Van Uytert, allerdings mit Robin Heiden im Sattel. Er erhielt 87,80 Punkte in der ersten Prüfung, 90,4 in der zweiten und 96 von Daniel Bachmann Andersen. Gesamt: 274,2 Punkte.

Dritte wurde die Stute Oxxi_Lena v. Secret-Don Tango B (Z. u. B.: M. Dicker-Glaser) unter Annemijn Boogaard mit 270,6 Punkten (87,8, 87,8, 95).

Fünfjährige

Bei den Fünfjährigen hatte am Ende der Schimmel Everest die Nase vorn. Phoebe Peters stellte den Hengst für die Züchter und Besitzer vor, den Stall Van Olst. Everest ist eingetragen und gekört beim NRPS, dem „Niederländischen Reitpferde- und Ponystammbuch“. Aus der Großmutter Reina v. Monaco ging unter anderem der Negro-Sohn Elegance hervor, internationales Grand Prix-Pferd mit Beatriz Ferrer-Salat.

Everest gewann das Halbfinale des Pavo Cups mit 89,8 Punkten. In der zweiten Prüfung war er Zweiter, aber mit den 95 Punkten von Fremdreiter Daniel Bachmann Andersen setzte er sich am Ende an die Spitze. 272,8 Zähler wurden es in Summe.

An zweiter Stelle rangierte Everests Stallkollege Nacho v. Negro-Krack C. Der KWPN-Hengst kam bei S. Maakenschijn zur Welt, gehört aber ebenfalls den Val Olst Horses und wurde von Charlotte Fry für 267.20 Zähler vorgestellt (86,80, 88,4, 92,0).

Bronze ging an Napoli Sollenburg, auch dies ein KWPN-Hengst. Edward Gals Olympiapferd Total U.S. ist hier der Vater. Die Mutter Florence Sollenburg v. Vivaldi-Falco ging selbst bis S. Als Zuchtstätte ist die von A. Zekveld vermerkt. Besitzer ist die Drost Horses BV, und im Sattel saß Benjamin Maljaars. 259,80 Punkte erhielt der Fuchs in Summe (87,0, 86,80, 86,0).

Sechsjährige

Bei den Sechsjährigen setzte sich der Toto Jr.-Jazz-Sohn Mac Toto (Z.: G. Van de Laar) unter Danielle Heijkoop an die Spitze. Sie ist auch Mitbesitzerin des KWPN-Wallachs, zusammen mit den Ställen Brouwer und Van Uytert. In beiden Teilprüfungen erhielt der Rappe die meisten Punkte, 88,8 und 88,4. Von Fremdreiter Daniel Bachmann Andersen erhielt er die zweithöchste Bewertung: genau 90 Punkte. Das ergab in Summe 267,2 Zähler.

Damit setzte sich Mac Toto knapp gegen Mr. Magnum v. Expression-Valdez (Z.: A.D. Ter Haar) für den Stall Hexagon durch. Thamar Zweistra stellte den KWPN-Hengst für insgesamt 265,6 Punkte vor (85,4, 88,2, 92,0).

Auf dem Bronzerang reihte sich jener KWPN-Hengst ein, der wenige Tage vorher in Ermelo Sechster im Finale der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde geworden war: Mauro Turfhorst v. Zonik-Negro (Z: J. W. Greve) mit Dinja van Liere für ihren Arbeitgeber, die Reesink Horses, und die Stoeterij Turfhorst. 263,4 Punkte waren die Ausbeute des Rappen, 86,2 Punkte in der ersten Prüfung, 88,2 in der Zweiten, 89 von Daniel Bachmann Andersen.

Der neue Weltmeister der Niederländer, My Toto unter Hans Peter Minderhoud, war an diesem Wochenende nicht am Start.

Alle Ergebnisse des Pavo Cup finden Sie hier.