KWPN-Siegerhengst Kremlin nun als Wallach erfolgreich

Bei den dänischen Meisterschaften am vergangenen Wochenende gab es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Kremlin, dem Siegerhengst der KWPN-Körung 2018.

Der nun achtjährige Kremlin MD (für den Züchterstall von M. Dinnissen) v. Governor-Rousseau war 2018 Siegerhengst der KPWN-Körung. Danach wechselte er zu Helgstrand Dressage. Dort steht er noch immer. Mit Stallreiterin Betina Jæger Jensen im Sattel gewann er letztes Wochenende bei den Dänischen Meisterschaften die „Silver Tour“ auf Prix St. Georges-Niveau. 73,070 Prozent gab es für den Schwarzbraunen.

In der Ergebnisliste wird Kremlin MD noch als Hengst geführt. Doch auf der Verkaufsseite von Helgstrand Dressage steht er als Wallach. Dabei war er nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Dänemark zum Prämienhengst ausgerufen worden und stellte gleich aus seinem ersten Jahrgang den Oldenburger Sattelkörungssieger 2022, Krokant. Unter dem Namen Krokant Star steht auch er bei Helgstrand zum Verkauf.

horses.nl/helgstranddressage.com