Landgestüt Moritzburg: Abschied von Holsteiner Hengst Last Man Standing

Das Landgestüt Moritzburg hat einen seiner Hengste verloren, den Holsteiner Schimmel Last Man Standing.

Last Man Standing habe „nach kurzem, akuten Krankheitsverlauf“ im März in der Klinik für Pferde der Universität Leipzig erlöst werden müssen, heißt es von Seiten der Sächsischen Gestütsverwaltung. Er wurde 21 Jahre alt. Neun Jahre lang hatte er im Landgestüt Moritzburg gewirkt. Im September 2021 hatte man ihn aus der Zucht genommen.

Last Man Standing war einer der Bewahrer des Holsteiner L-Blutes und auf den großen Landgraf ingezogen. Klaus-Peter Wiepert hatte seine Landgraf-Tochter Alandia an Lovari angepaar, der seinerseits ein Landgraf-Enkel war mit Capitol auf der Mutterseite sowie der legendären Wisma, die unter anderem auch Mutter von Clarimo ist.

Last Man Standing begann seine Karriere in Garlitz bei Familie Möller, wo er zur Körung vorbereitet wurde, die er als Reservesieger verließ. Jörg Möller war es, der den Schimmel in seinen ersten Springpferdeprüfungen vorstellte, ehe er nach Russland verkauft wurde. 2010 setzte seine Besitzerin Maria Chernova ihn auf der Station Holkenbrink ein. Als sie selbst nach Sachsen zog, kam der Kontakt zu Moritzburgs damaligem Landstallmeister Dr. Matthias Görbert zustande, der den Hengst gerne in Moritzburg aufnahm. Von 2013 bis 2021 war er dort im Einsatz.

Züchterisch hinterlässt Last Man Standing unter anderem zwei Siegerhengste für Oldenburg: Last Man’s Hope, der inzwischen S-Springen geht, und Le Champ Ask, an den sich wohl jeder erinnert, der bei seiner Körung dabei gewesen ist. Außerdem brachte Last Man Standing mehrere internationale Springpferde, wie zum Beispiel die in 1,50 Meter-Springen erfolgreiche Jamela von Denis Nielsen.

Es gibt noch TG Samen von Last Man Standing beim Landgestüt Moritzburg.

www.saechsische-gestuetsverwaltung.de