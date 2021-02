Lienen: Deutsches Fohlen & Elite-Stuten Championat 2021 fällt aus

Das Deutsche Fohlen & Elite-Stuten Championat in Lienen zählt aljährlich zu den wichtigsten Events der deutschen Pferdezucht. Nun musste die Veranstaltung jedoch erneut abgesagt werden.

Schon im letzten Jahr hatte das Deutsche Fohlen & Elite-Stuten Championat seine 20. Auflage verschieben müssen, da das Coronavirus hierzulande grassierte. Traditionell findet das Event im Sommer statt, zuletzt trafen sich die besten Stuten und Fohlen im Juli 2019. Jetzt heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung des Hauptsponsors, der LVM Versicherung:

„Auf Grund der anhaltenden Corona-Krise und den dabei immer häufiger auftretenden Virusmutationen rechnet die LVM Versicherung aktuell nicht damit, dass es möglich sein wird, die Veranstaltung im kommenden Sommer in gewohnter Atmosphäre und mit Publikum durchführen zu können und hat sich daher schweren Herzens zu einer frühzeitigen Absage der Gesamtveranstaltung entschieden.“

Für das deutsche Fohlen Championat können sich dressur- und springbetonte Fohlen sowie Reitponys aus aus allen Zuchtgebieten und Bundesländern empfehlen. Die Tickets für eine Teilnahme am Championat werden bei den Qualifikationen in ganz Deutschland vergeben. Jeweils 25 Prozent der am besten bewerteten Fohlen schaffes es ins Finale, das seit Beginn der Serie in Lienen am Teutoburger Wald ausgetragen wird. Hier geht es neben den Championatstiteln für die Stut- und Hengstfohlen auch um den Sieger im Goldfever Ring für das beste springbetont gezogene Fohlen. Seit 2009 findet in Lienen zusätzlich das Deutsche Elitestuten Championat für dreijährige Warmblutstuten statt.

Mehr Infos: www.deutsches-fohlenchampionat.de