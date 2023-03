London Pezi N und Almaretto S beste Springhengste beim Sporttest in Verden

Nun haben auch die Springhengste ihren Sporttest in Verden beendet. Nicht die Siegerhengste, sondern London Pezi N und Almaretto S konnten sich am besten in Szene setzen.

19 Vierjährige sollten beim Sporttest in Verden antreten, zwei fielen aus. Der Beste unter den verbliebenen war ein OS-Hengst. Okay, London Pezi N war zwar kein Sieger-, aber Reservesiegerhengst der OS-Körung 2021. Er ist ein Sohn des Lord Pezi aus der Utasha v. Ustinov-Contender, die auf den Holsteiner Stamm 1916 (z. B. Carassina, Chika’s Way) zurückgeht. Die Staatsprämienstute brachte noch einen gekörten Vollbruder zu London Pezi N, der seit diesem Jahr im Landgestüt NRW unter dem Namen Lord Weihaiwej (wegen seiner auffälligen blauen Augen) Dienst tut. Zuchtstätte beider Hengste ist der Hof von Arndt Schwierking in Barver. Angemeldet worden war London Pezi N vom Stall Heineking und Thomas Heineking saß im Sattel. Er setzte seinen Hengst bestens in Szene: Gesamtnote 8,61, Galopp 8,5, Vermögen 8,8 (höchste Note), Manier 8,5, Rittigkeit und Gesamteindruck je 8,6.

Dahinter lagen drei Hengste ganz dicht beieinander, die nur um hundertstel voneinander abwichen. Die zweithöchste Note lautete 8,57 für einen noch namenlosen Holsteiner Casall-Sohn aus der Ulika v. Colman. Es handelt sich bei der Mutter um jene Ulika, die Evi Bengtsson einst zur Deutschen Meisterin der Springreiter machte, und Evi Bengtsson ist auch Züchterin und Anmelderin des Hengstes, der mit 8,5 für Galopp, Vermögen und Gesamteindruck sowie 8,6 in der Manier und 8,7 in der Rittigkeit überzeugte.

Nur hauchdünn dahinter landete mit 8,56 der Hickstead White-Sohn Highscore aus einer Check In-Com On-Mutter. Mario Stevens ist Züchter des OS-Hengstes, Heiko Schmidt hatte ihn angemeldet und saß auch selbst im Sattel. Highscore war Manier- und Rittigkeitskönig des Lots mit je 8,8. Sein Galopp erhielt ebenfalls eine 8,5, das Vermögen eine 8,2 und der Gesamteindruck wieder 8,5.

Dritter Hengst mit einer Wertnote von über 8,5 war der Holsteiner Siegerhengst von 2021, der bunte Hellbraune Esmeraldo v. Emerald van’t Ruytershof-Caretino-Lord aus der Zucht von Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Vater Friedrich und angemeldet von Sven Völz, dessen Bereiterin Thea Jelcic Esmeraldo für eine 8,52 in Szene setzte. Auch er erhielt eine 8,8 in der Rittigkeit. Dazu 8,5 im Gesamteindruck, je 8,5 für Vermögen und Galopp sowie 8,3 für die Manier.

Fünfjährige

Auf dem Gestüt Appenriede in Winkelsett kam der OS-Hengst Almaretto S v. Arezzo VDL-Concorde-Rigoletto zur Welt. Angemeldet wurde er von Marcus Stiekema und als Reiter ist Philipp Schulze-Tophohh aufgeführt. Almaretto S war bester Fünfjähriger des Tests und schrammte nur knapp der 9 vor dem Komma vorbei: 8,91 lautete die Endnote, wobei Vermögen, Rittigkeit und Gesamteindruck der Bewertungskommission ein glattes Sehr gut wert waren und die Manier sogar mit 9,2 benotet wurde. Lediglich der Galopp fiel mit 8,3 in der Relation etwas ab.

Zweitbester Prüfling war mit einer 8,85 Don Corazoncito LW v. Diacontinus-Bonaparte N AA-Graf Grannus. Gezogen wurde der Hannoveraner von Mariano Lardin Diez in Isernhagen, Angela Westphal hatte ihn angemeldet. Auch Don Corazoncito LW (der im Sport nur Don Corazon LW heißt) erhielt je eine 9 für Vermögen und Gesamteindruck. Rittigkeit und Manier waren den Richtern eine 8,8 wert. Der Galopp erhielt eine 8,7.

Drittbester Fünfjähriger war mit 8,77 der Holsteiner Casolo v. Casall-Contender-Lord (Z.: Witt Pferdezucht GbR). Die Züchterfamilie Witt hatte Casolo auch angemeldet und Marten Witt saß im Sattel. Vierjährig war der Dunkelbraune noch Klassenprimus gewesen. Auch diesmal glänzte er mit einer 9,2 in der Rittigkeit, 8,8 für Vermögen und Gesamteindruck, 8,6 im Galopp und 8,5 in der Manier.

Der Siegerhengst dieses Lots war der Eldorado van de Zeshoek-Diarado-Sohn Emperor. Er hatte 2021 die DSP-Kröung 2021 für sich entschieden und ist nun auf dem Klosterhof Medingen zuhause. Seine Endnote lautete 8,24 (Galopp 8,2, Vermögen 8,1, Manier 8,3, Rittigkeit 8,4, Gesamteindruck 8,2).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.