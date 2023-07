Mal wieder Millennium: Kenneth II Preisspitze der Trakehner Fohlenauktion

Vergangenes Wochenende fand im Rahmen des Trakehner Bundesturniers die 19. Fohlenauktion für die jüngsten Ostpreußen statt. Spitzenfohlen war ein Spross des Millennium mit bekanntem großen Bruder.

Für 35.000 Euro ging die Preisspitze der 19. Trakehner Fohlenauktion, Kenneth II, nach Hessen. Der Hengstanwärter ist der Vollbruder des gleichnamigen Prämienhengstes Kenneth (Gestüt Sprehe), der bei seiner Sportprüfung im Frühjahr eine 8,53 erzielen konnte. Beide stammen ab v. Millennium aus Kindheartness v. Shavalou-Sir Chamberlain, beide kamen bei Britta Stiegemeyer zur Welt.

Das zweithöchste Gebot von 23.500 Euro erzielte die von Renate Weber gezogene Île de Sein, eine Vertreterin des Prämierenjahrgangs von Siegerhengst Impact aus einer Hohenstein-Mutter. Die neue Heimat der kleinen Schönheit ist Kroatien. Das dritte Fohlen, das über 20.000 Euro brachte, war Top Star v. Kwahu-Cadeau aus der Zucht der Familie Gellhaar. Er kostete 21.500 Euro und geht in einen Hengstaufzuchtstall in Niedersachsen.

25 Fohlen waren im Angebot, 19 brachten 10.000 Euro und mehr. Der Durchschnittspreis lag bei gut 14.000 Euro. Der neue Zuchtleiter Neel-Heinrich Schoof kommentierte:

„Gute Preise wurden sowohl für die dressurbetonten Fohlen als auch für die Fohlen mit vielseitigkeits- und springorientierter Abstammung erzielt. Der Auktionsstandort in Münster-Handorf steht für qualitätsvolle Trakehner Fohlen in Verbindung mit einer einzigartigen Stimmung vor Ort. Die Trakehner Bundesturnier Fohlenauktion hat einen besonderen Charme in der deutschen Auktionslandschaft, darauf sind wir stolz.“

Die gesamte Trakehner Fohlenkollektion finden Sie hier.