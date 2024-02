Mama Mausi – das erste Fohlen von Helen Langehanenbergs Annabelle ist da

Ein sehnsüchtig erwarteter neuer Erdenbürger ist auf Gut Schierensee in Schleswig-Holstein zur Welt gekommen, das Fohlen von Helen Langehanenbergs Annabelle.

Die Holsteiner Stute Annabelle, bekannt als Kaderpferd von Helen Langehanenberg, hat ihr erstes Fohlen zur Welt gebracht. Das meldet des Gut Schierensee auf seiner Instagram-Seite. Die 16-jährige Conteur-Tochter aus einer Linaro-Reichsgraf-Mutter stammt aus der Zucht des jüngst verstorbenen Günther Fielmann. Sie ist unter anderem Halbschwester zum gekörten De Chirico v. Dolany.

Mit Helen Langehanenberg im Sattel hat Annabelle zahlreiche nationale und internationale Grand Prix gewonnen und war hoch platziert. Ihr größter Erfolg war Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften 2021 in Hagen. Wenige Wochen zuvor war sie als Reservistin bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. 2022 waren sie Sechste beim Weltcup-Finale in Leipzig.

Nun hat sie ein gesundes Stutfohlen zur Welt gebracht. Dessen Vater ist Dynamic Dream, der 2019 zum Siegerhengst in Münster-Handorf gekürt worden war. Für 1,9 Millionen Euro wechselte Dynamic Dream über den Hengstmarkt an Helgstrand Dressage. Kurz darauf wurde ihm der Titel des Siegerhengstes aufgrund verbotener Medikation aberkannt. Sportlich war der Dream Boy-Sir Donnerhall-Sohn nicht im Einsatz. Helgstrand meldete 2021, dass Dynamic Dream einen Unfall beim Decken hatte, infolgedessen er nicht mehr geritten werden kann.