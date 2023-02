Marbach: Sechs Reitpferde -und zwei Reitponyhengste gekört

Im Haupt- und Landgestüt stand am vergangenen Wochenende die Winterkörung an. Sechs Reitpferde- sowie sieben Pony- und Kaltbluthengste erhielten ein positives Urteil.

Sieben Warmblüter waren in Marbach angetreten, nur einer wurde nicht gekört. Sozusagen ein Heimspiel hatten gleich vier der Kandidaten: der dreijährige Mecklenburger Tukur v. Top Level-Quaterback (Z.: Dieter Wolfram), der vierjährige Hannoveraner Bouwinghausen v. Bonds-Weltmeyer (Z.: Zuchthof Vogel), der selbst gezogene ebenfalls vierjährige Colour Guard v. Colorit-Catoo sowie der 19-jährige Selle Français-Hengst Quansas des Invernons v. Dollar de la Pierre-Iago C AA.

Alle diese Hengste waren vom Haupt- und Landgestüt Marbach vorgestellt worden. Letzterer ist ein Neuzugang, der im Springsport mit dem Schweizer Urs Fäh erfolgreich in Springprüfungen bis 1,60 Meter im Einsatz war.

Die beiden Gekörten, die nicht aus Marbach kommen, sind zum einen der 15-jährige SBS-Hengst Curtis Sitte v. Ugano Sitte -Chellano Z (A.: Nicole Dreher), der mit Paul Estermann und Hans-Dieter Dreher ebenfalls bis 1,60 Meter erfolgreich international gesprungen ist und auch weiterhin unter Jennifer-Sandra Dreher im Sport aktiv ist. Last but not least erhielt auch der dreijährige DSPler Valentigno E v. Valentino Rossi-Livigno, gezogen und ausgestellt von Georg Johannes Ederle, ein positives Körurteil.

Reitponys

Von drei Reitponyhengsten wurden zwei gekört, beide dreijährig: FirstClass Campino v. FS Chacco Blue-Halifax (Z.: Markus Paasch, A.: Nathalie Doubek) und Crown Code Red v. DSP Cosmo Royale-Monte Christo (Z.: ZG Nagel, A.: Nicole und Pieter van der Raadt).

Die gesamte Ergebnisliste finden Sie hier.