Maria Siepe-Gunkel augezeichnet mit bronzener Gustav-Rau-Medaille

Für ihren unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt bekam Maria Siepe-Gunkel 2014 schon den Staatsehrenpreis des Landes Hessen verliehen. Nun wurde sie während der Deutschen Jugendmeisterschaften des Islandpferde-Reiter- und Züchterverbandes (IPZV) für all ihre Aktivitäten mit dem IPZV, der FN und deren Zuchtverbänden mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze ausgezeichnet.

Maria Siepe-Gunkels Aktivitäten im Bereich der Islandpferde sind zahlreich. Noch bis vor wenigen Wochen war die 72-Jährige Ressortleiterin Zucht des Islandpferde Zuchtverbandes (IPZV) und Mitglied im Fachausschuss Zucht. Neben diesen Ämtern war sie nicht nur jahrelang Rassesprecherin für Islandpferde im Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen, sondern auch Vertreterin des IPZV im Rasseparlament der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und im Rassebeirat Islandpferd. Ursprünglich studierte sie mehrere Semester Tiermedizin, stieg dann jedoch auf Humanmedizin um und erlangte ihr Staatsexamen sowie ihre Approbation auf diesem Gebiet.

Powerfrau Maria Siepe-Gunkel

Während ihrer Amtszeiten unterstützte sie die Zusammenarbeit zwischen dem IPZV und den FN-Mitgliedszuchtverbänden und betreute unterschiedliche Anpassungen im ZVO-Zuchtprogramm für Islandpferde. Die 2014 geschlossene Vereinbarung, die die Kooperation und gegenseitige Anerkennung zwischen den Zuchtverbänden und dem IPZV sicherstellt, war nur eine Errungenschaft ihrer Arbeit. 2018 war sie auch an der Unterzeichnung des Vertrages über Datenverarbeitungsdienstleistungen zwischen IPZV und den einzelnen Zuchtverbänden beteiligt.

Die Vereinbarung zwischen Zuchtverbänden und dem IPZV zur Durchführung von Leistungsprüfungen im Rahmen der Zuchtprogramme der Zuchtverbände stand ebenfalls unter ihrer Betreuung. Weitere Höhepunkte während ihrer Amtszeit waren auch die Weltmeisterschaften in den Jahren 2013 und 2019 in Berlin sowie zahlreiche Seminare und Züchterangebote, die sie alljährlich veranstaltete. In diesem Rahmen veranstaltete sie beispielsweise jeden Herbst die „Hessische Island-Fohlenreise“ zur Erfassung und Bewertung von Fohlen und Stuten. Für ihr Engagement bekam Maria Siepe-Gunkel aus den Händen Antje Römer-Stauber, aus dem Vorstand Zucht der FN, die Gustav Rau Medaille in Bronze verliehen.