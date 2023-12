Mecklenburger Körtage: Siegerhengste von Danciero und Dourkhan Hero Z

Springbetonte Hengste

Die Körkomission am meisten überzeugen konnte mit Katalognummer 75 ein Hengst, der bei der Vorstellung auf dem Pflaster zunächst noch für eine Schrecksekunde gesorgt hatte. Dort nämlich erschrak sich der Hengst, wohl vor einem Helfer mit Gerte, der hinter ihm lief, und verlor einmal die Hinterbeine. Aber an den Sprüngen machte ihm schließlich niemand was nach. Der Mecklenburger Dourkhan Hero Z-Sohn wurde somit zum Siegerhengst ausgerufen. Gezogen und ausgestellt wurde er von der Osterberg GmbH aus Plau am See, die damit zum zweiten Mal in Folge einen gekörten Sohn aus ihrer Cellestial-Ex Libris-Landprinz-Stute Colonia ihr Eigen nennen können. 2022 war es der Zayn-Sohn Zwackelmann, der das Körprädikat erhielt. Mutter Colonia war bis Klasse S*** erfolgreich unter Paul Wiktor, Großmutter Eviva brachte insgesamt drei in Klasse S* erfolgreiche Nachkommen. Vater Dourkhan Hero Z überzeugte vergangenes Jahr unter Christian Ahlmann, als er in Lanaken zum Silbermedaillist bei der WM siebenjährige Springpferde avancierte. Der Siegerhengst steht nicht zum Verkauf.

Die 1b-Prämie wurde es für die Katalognummer 80, ein Dänisches Warmblut v. Kannan-Chacco-Blue-Acord II, gezogen von Familie Camitz in Dänemark. Hengstmutter Cleopatra war unter Jennifer Fogh-Pedersen bis Klasse S erfolgreich. Der Hengst geht zurück auf den Stamm der Alsterlilie, aus der diverse gekörte Hengste hervorgehen sowie die international erfolgreichen Springpferde Goldbirke/Otto Becker und Shotokan/Andreas Kleine. Aussteller des Hengstes ist die Octover Hill Farm in Texas (USA). Auch dieser Hengst ist nicht verkäuflich.

Zweiter Reservesieger, also mit der 1c-Prämie bedacht, wurde die Nr. 65, ein Mecklenburger Schimmelhengst v. Condoctro-Cola Zero-Pilox aus der Zucht des Gestüts Sprehe. Ausgestellt wurde der Hengst von Josef-Jonas Sprehe. Mutter Donna Zera brachte bereits den gekörten Hengst Credo, aus der Großmutter Donna-Pila gehen drei gekörte Hengste sowie vier weitere im Sport erfolgreiche Pferde hervor.