Meredith Michaels-Beerbaum verabschiedet Derby-Pferd Concetto

Der dänische Hengst Concetto trug Meredith Michaels-Beerbaum einst über einen der schwierigsten Parcours der Welt: das Hamburger Spring-Derby. Nun ist er im Alter von 30 Jahren verstorben.

„Wir sind traurig zu erfahren, dass Concetto am Sonnabend gestorben ist. Concetto war wunderschön und mutig wie eine Löwe“, gab Meredith Michaels-Beerbaum gestern auf ihrem Instagram-Profil bekannt. Der Caletto I-Sohn aus einer Racot-Mutter kam 1989 bei seinen Züchtern Kit Bonde und Bjarne Nielsen in Dänemark zur Welt. 2000 wurde der braune Hengst in Vechta gekört. Seine größten Erfolge im Sport feierte er unter Meredith Michaels-Beerbaum.

Zwar war Concetto mit 1,65 Metern nicht der Größte, brachte dafür aber umso mehr Springvermögen und Willen mit in den Parcours. Seine sportliche Karriere begann er unter dem Iren Paul Darragh, bevor er schließlich zu Meredith Michaels-Beerbaum wechselte. 2001 war dann das Jahr für die beiden: Platz fünf im Großen Preis von Aachen, Platz drei im Nationenpreis von Calgary und der dritte Platz in der Gesamtwertung der Riders Tour sind nur einige der gemeinsamen Erfolge des Paares.

„Er hat mich über mein erstes (und letztes) Hamburger Derby getragen und sich als Achter platziert“, erinnert sich seine Reiterin. Wenig später musste Concetto dann aufgrund einer Verletzung vorzeitig aus dem Sport verabschiedet werden. Dennoch hat der Hengst laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) eine Lebensgewinnsumme von 183.850 Euro.

Das Erbe des Concetto

Und auch in der Zucht, wo er unter dem Namen Concetto Famos firmierte, konnte sich der Braune beweisen. Sechs gekörte Söhne sind bei der FN registriert. Concetto stellte unter anderem die Springsieger der süddeutschen Hengsstage 2010 und 2011, die jeweils für Summen im sechsstelligen Bereich den Besitzer wechselten. Sein Sohn Concetto Son feierte bereits Erfolge in Fünf-Sterne-Springen, früher unter dem Weltranglisten-Ersten Steve Guerdat, aktuell unter der Kanadierin Laura Jane Tidbal.