Mit 20 Jahren: Trakehner Hengst Easy Game lebt nicht mehr

Mit 20 Jahren ist der Trakehner Hengst Easy Game eingegangen. Zwei Nachkommen machen ihn unsterblich.

Dass Easy Game einmal als Vater einer Olympiasiegerin und eines WM-Dritten sowie eines Stempelhengstes Schlagzeilen machen würde, war bei seiner Körung nicht unbedingt abzusehen. Da tat sich der Trakehner Sohn des Gribaldi vor allem durch seinen hormonellen Überschwang hervor. Kraft im Hinterbein stellte er damals schon unter Beweis, weil er Teile des Körprozederes bevorzugt auf eben seinen Hinterbeinen absolvierte.

Gleichwohl war der Sohn der Evita v. Schwadroneur, die aufgrund eines hohen Verkaufserlöses bei einer Auktion zu den prominenten Stuten in der Trakehner Population zählte, ein Pferd, das für Interesse sorgte. Großrahmig und mit einer ausgreifenden Galoppmechanik versprachen sich Dressurpferdezüchter in der Trakehner Community eine Verbesserung dieser Grundgangart, was sich später auch in der Vererbung bewahrheiten sollte. Was man noch nicht ahnen konnte: Der Braune gab seinen Kindern ein ausgesprochenes Talent für Piaffen und Passagen mit.

Easy Game: Niederlande – Schleswig-Holstein – Niederlande

Der hoch aufgeschossene Easy Game wurde in den Niederlanden bei Flip und Jikkie Willemsen geboren, wechselte dann in den Besitz von Joop van Uytert, bei dem Easy Games Vater Gribaldi stationiert war. Die züchterische Karriere begann Easy Game auf dem Gestüt Tasdorf, damals im Besitz der Familie Wilm. Nach vier Jahren und Erfolgen im Basissport ging der Hengst zurück in die Niederlande.

In Tasdorf zeugte er sein sportliches und sein züchterisches Highlight: Olympiasiegerin Dalera und den Hengst Millennium. Zwei Volltreffer, die äußerlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Jessica von Bredow-Werndls Dalera, die nicht eben den Idealtyp des bei den Trakehnern bevorzugten Edelpferdes widerspiegelt und der schwarze Hengst Marke Bilderbuchschönheit. Bemerkenswert ist, dass Easy Game nie der ganz große Stutenmagnet war. Seine erfolgreichen Nachkommen sind aus einer relativ überschaubaren Bedeckungszahl hervorgegangen.

Als Easy Game 2021 zum „Trakehner Hengst des Jahres“ ernannt wurde, konnte der damalige Zuchtleiter Lars Gehrmann mit einer interessanten Statistik aufweisen. Zu diesem Zeitpunkt, Ende Oktober 2021 war Easy Game 18 Jahre alt, konnte also auf 16 Decksaisons zurückblicken: Es waren 80 Trakehner und 40 Nachkommen beim niederländischen KWPN registriert. Darunter neben Dalera und Millennium auch Dinja van Lieres Hèrmes, der 2022 die Einzelbronzemedaille in der Dressur bei der Weltmeisterschaft in Herning gewann.

2022 gelang Easy Game ein weiteres züchterisches Highlight. War er zuvor über Millennium schon mehrfach Großvater eines Trakehner Siegerhengstes, so wurde in diesem Jahr ein direkter Sohn von ihm zum Körchampion gekürt, Kaiser’s Erbe.

Hengsthalter Joop van Uytert hat heute auf Instagram mitgeteilt, dass Easy Game „viel zu früh im Alter von 20 Jahren verstorben“ ist.

Auch interessant