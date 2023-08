Mit nur fünf Jahren ist der Trakehner Hengst Hollister gestorben

Das sind traurige Nachrichten aus dem Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse!

Wie der Trakehner Verband berichtet, ist der Trakehner Hengst Hollister mit nur fünf Jahren gestorben. Er habe morgens tot in seiner Box auf dem Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse gelegen. Zuvor sei er in keiner Weise auffällig gewesen, so dass es keine äußeren Anzeichen für den plötzlichen Tod gab.

Hollister ist dort gestorben, wo er 2018 zur Welt kam. Er ist ein Sohn des ehemaligen Bundeschampionats-Dritten Freiherr von Stein aus einer Insterburg-Mutter. Aus dem Stamm ging auch der gekörte Herbstruf hervor. Hollister selbst erhielt 2020 in Neumünster die Zuchtzulassung. Im Jahr darauf legte er in Schlieckau seinen 50-Tage-Test mit einer Dressurnote von 7,62 ab. Vierjährig sammelte er erste sportliche Erfolge, gewann eine Reitpferdeprüfung und war einmal Vierter in Dressurpferde-A. Im Februar war er in einer weiteren Dressurpferdeprüfung Klasse A an dritter Stelle platziert, ehe er für die Decksaison auf die Station Wust ging.

Von dort war er gerade zurückgekehrt. Hollister war der erste gekörte Freiherr von Stein-Sohn in der Zucht.

www.trakehner-verband.de