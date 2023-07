Mochito, Hickstead White und Rock Forever I stellen DSP-Geländechampions 2023

Mit den Vielseitigkeitspferden wurden am vergangenen Wochenende die ersten Champions des Deutschen Sportpferdes (DSP) 2023 gekürt. Amazing Grace, Hey Lucky Stan und Rock the life H heißen die Sieger in ihren Altersklassen.

Der Laupheimer Lusshof war am vergangenen Wochenende zum wiederholten Mal der Austragungsort der DSP-Championate der Vielseitigkeitspferde. Vier-, fünf- und sechsjährige Pferde traten in ihren Altersklassen gegeneinander an.

Bei den Vierjährigen siegte Amazing Grace, eine Mochito-Tochter aus einer Mutter v. Locksley III, gezüchtet von Gerhard Möhrlein. Vorgestellt wurde die Stute von ihrer Besitzerin Anna Sophie Engelberth.

Platz zwei ging an Concorde v. Crockett aus der Zucht von Astrid Haffelt, in Besitz von Paul Pascal Schneller. Die Stute, vorgestellt von Linda Sautter, wurde eine Woche zuvor bereits Landessiegerstute Springen in Baden-Württemberg. Nach diesen Erfolgen wird ihre weitere Ausbildung nun erstmal pausiert, da Concorde von Uno I tragend ist. Dritter wurde Daily Star v. Decurio-Wolkenstein II unter seiner Besitzerin Rosa-Enya Siewert (Züchterin: Diana Schmidt).

Caralyna, geritten von Sarah Schmierer, war das einzige DSP-Pony in der Wertung. Dafür erhielt die Coer Noble-Tochter (MV: FS Champion de Luxe) aus der Zucht von Jacob Degenhardt einen Sonderehrenpreis.

Hey Lucky Stan Sieger der Fünfjährigen

Nach Platz zwei im letzten Jahr, triumphierte bei den fünfjährigen Vielseitigkeitspferden Hey Lucky Stan unter seiner Reiterin Julia Schmid. Der Hickstead White-Sohn aus einer Mutter v. Stan the Man xx (Z. u. B.: Freistedt Schmid GbR) wurde im Rahmen der DSP-Sattelkörung in Marbach gekört.

Züchter, Besitzer und Reiter der Zweitplatzierten ist Jürgen Allgöwer. Er stellte die Schimmelstute Lumiére de Waidhof v. Larimar-Weltruf vor.

Platz drei bei den Fünfjährigen ging an Fiona’s Belle de Canreu v. Best Before Midnight-Rienzi xx. Züchterin ist Nicole Mayer, Besitzerin und Reiterin Annika-Frederika Zerulla.

DSP-Championesse der sechsjährigen Pferde wurde Rock the life H aus der Zuchtgemeinschaft Franz-Josef und Sabine Hallerbach. Die Rock Forever I-Tochter (MV: Romanoff xx) wurde von ihrer Besitzerin Bianca Becker vorgestellt.

Weitere DSP-Championate

Vom 19. bis zum 23. Juli 2023 finden auf dem Hofgut Kranichstein in Darmstadt die DSP-Championate der Reit-, Dressur- und Springpferde sowie der Reit-, Dressur- und Springponys statt.

Außerdem sollen im kommenden Jahr zum ersten Mal auch Championatstitel für Vielseitigkeitsponys ausgeschrieben werden.

