München-Riem: Sporttest mit einigen Hengsten ohne erforderliche Mindestleistung

In München-Riem fand der letzte Sporttest für Hengste statt. Es wurde selektiert. Aber es gab auch Highlights.

So beispielsweise den Sieger bei den fünfjährigen Springpferden, Captain Red v. Carrico-Fürstenberg. Der Hannoveraner aus der Zucht der ZG Eichler in Neukirchen und im Besitz von Juliane von Fürstenberg war im vergangenen Jahr schon einmal mit 8,01 bewertet worden, damals in Verden. Im Anschluss hatte der Hannoveraner Verband den Hengst dann auch anerkannt. In diesem Jahr trat er nun in München an und glänzte mit einer Gesamtwertnote von 9,4. Dazu hatte insbesondere die Rittigkeitsnote beigetragen: 10,0. Das Vermögen wurde mit 9,3 bewertet, Manier und Gesamteindruck mit jeweils 9,8.

Von zehn angemeldeten fünfjährigen Hengsten waren neun erschienen und alle haben bestanden.

Vierjährige Springen

Bei den vierjährigen Springhengsten ging die höchste Note an den ebenfalls hannoversch gezogenen Chilano Blue v. Chacco’s Son-Carenzo aus der Zucht von Wolfgang Stümpel in Beesten und ausgestellt von Volker Brodhecker in Riedstadt. Er erhielt eine 8,57 mit einer 9,3 fürs Vermögen. Der Hengst hatte schon anlässlich seines 14-Tage-Tests in Marbach eine 8,23 als Endnote bekommen.

Bei den vierjährigen Springern waren 16 Hengste angemeldet gewesen und ebenfalls neun erschienen. Einer fiel durch: der Holsteiner Classic Jump v. Clarcon-Cardino vom Gestüt Vorwerk.

Dressurhengste

Bei den vierjährigen Dressurhengsten von 15 angemeldeten Pferden acht erschienen. Das beste Ergebnis erzielte mit einer 8,28 Daytona v. De Niro-Quaterback, ein Hannoveraner aus der Zucht von Sebastian Ebert in Kutenholz und angemeldet von Ingo Pape in Hemmoor. Der Trab wurde mit 8,5 bewertet, Rittigkeit und Gesamteindruck mit jeweils 8,4, der Galopp mit 8,2 und der Schritt mit 7,9.

Zwei vierjährige Dressurhengste fielen aus, zwei weitere haben nicht bestanden. Die Prüfung von Crimetime GT (v. Chambretto GT) vom Gestüt Tannenhof wurde seitens der Bewertungskommission abgebrochen. Bei Sir Schneiders v. Sir Donnerhall-Lauries Crusador xx hatte der Anmelder – die Sächsische Gestütsverwaltung in Moritzburg – entschieden, die Prüfung vorzeitig ohne Ergebnis zu beenden.

Durchgefallen war mit einer Gesamtnote von 7,1 zum einen der Oldenburger Antango-De Niro-Sohn All of Harmony, den Nicolas Wagner vorgestellt hatte. Ebenfalls nicht bestanden hat der Rheinländer Estefano GT v. Escolar-Sandro Hit vom Gestüt Tannenhof. Er kam auf eine Endnote von 6,57.

Fünfjährige

Bei den fünfjährigen Dressurhengsten waren elf angemeldet gewesen und nur fünf erschienen. Wobei manche Hengste ihren Test bereits an anderer Stelle gemacht und bestanden hatten, wie z.B. Dimitroff und Helium.

Der mit Abstand beste Hengst der Prüfung war mit einer 8,76 der Westfale Da Costa v. Dimaggio-Coriander, gezogen von Ludger Budde in Oelde und angetreten für das Landgestüt Celle. Der Hengst erzielte in allen Teilbereichen eine glatte 9,0. Lediglich im Schritt gab es Abstriche: 7,8.

Von den fünf Teilnehmern wurde einer vorzeitig vom Anmelder Volker Brodhecker zurückgezogen: der in der Schweiz gezogene Flashback v. Franziskus-Sir Donnerhall.

www.hengstleistungspruefung.de