München: Schmuckstücke für durchschnittlich 15.675 Euro, Metz unzufrieden

Zum zweiten Mal fand die Reitpferdeauktion „Schmuckstücke“ der Süddeutschen Verbände im Rahmen der Münchener Pferd International statt. Ob das auch im kommenden Jahr so bleibt, ist jedoch unklar. Auktionsleiter Roland Metz war mit dem diesjährigen Ergebnis nämlich gar nicht glücklich.

Zanetti heißt der vierjährige Zonik-Sohn, der von Fritz Bethke in Mark Landin aus der Santana v. San Amour-Cartier gezogen wurde. Auf dem Turnier noch nicht vorgestellt, wechselte der DSP-Wallach für den Spitzenpreis der Kollektion von 35.000 Euro nach Luxemburg.

Das teuerste Springpferd war mit 28.000 Euro zugleich auch das zweitteuerste Pferd des Lots und trägt einen prophetischen Namen: Zero Limits. Der siebenjährige Wallach v. Zidane-Concorde ist auf dem Turnier bereits siegreich bis zur Klasse M** gewesen. Er soll künftig im Juniorensport unterwegs sein.

20 Pferde fanden für durchschnittlich 15.675 Euro einen neuen Besitzer. Das waren rund 1000 Euro weniger im Mittel als im Vorjahr. Ein Pferd erhielt kein Gebot.

Metz unzufrieden

Roland Metz, der Auktionsleiter und Geschäftsführer der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH, machte keinen Hehl daraus, dass er das Ergebnis nicht zufriedenstellend findet: „Das Ergebnis ist ordentlich aber nicht gut. Wir konnten zwar den Spitzenpreis vom Vorjahr toppen, aber leider fehlte uns bei der vierten Auflage auch etwas Glück. Unser herausragendes Springpferd fiel kurz vor der Auktion aus. Wir werden das Gesamtkonzept, vielleicht auch den Auktionstag und eventuell den Standort überdenken müssen.“

Für den guten Zweck

Nach Thomas Müller im Vorjahr stiftete diesmal Skistar Felix Neureuther ein besonderes Pferd für den guten Zweck namens Life Kinetik. Der Wallach in Felixblau ist das wahrscheinlich unkomplizierteste Pferd, das in diesem Jahr einen Auktionsplatz betritt – verdauungsfrei, absolut zuverlässig und anspruchsarm. Es ist nämlich aus Plastik. Für 6000 Euro ersteigerte ein Springreiter aus München dieses besondere Schmuckstück im Auktionslot. Das Geld kommt der von Felix Neureuther unterstützten Cleven Stiftung zugute. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern spielerisch den Spaß an Bewegung und einem gesunden Lebensstil zu vermitteln.

Weitere Infos: www.deutsches-sportpferd.de