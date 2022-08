Münster-Handorf: Benicio und Diarado stellen Westfalens Siegerstuten 2022

Ein Highlight der Westfalen-Woche in Münster-Handorf ist traditionell die Eliteschau für drei- und vierjährige Stuten. Bewährte Vatertiere konnten sich auch hier mit ihren Töchtern in Szene setzen.

Zur Siegerstute auf dem zwölfköpfigen Endring der Dressurstuten wurde die dreijährige Baroness v. Benicio-Van Vivaldi ernannt. Gezogen wurde sie von Heinz Schütte aus Spelle im Emsland, Aussteller war Mathieu Beckmann aus Wettrup, bei dem ja auch Vater Benicio wirkt. Dass Baroness nicht nur an der Hand eine gute Figur macht, hat sie mit einer 9,3 bei ihrer Stutenleistungsprüfung demonstriert.

Die 1. Reservesiegerin hört auf den Namen Supergirl und ist eine Tochter des Sir Heinrich aus einer Laureus-Mutter. Berthold Völker in Ahaus ist hier der Züchter. Christoph Rawert aus Coesfeld stellte die Dreijährige aus. Auch sie legte eine „sehr gute“ Stutenleistungsprüfung ab.

Gleich drei – ebenfalls dreijährige – Stuten teilten sich den Titel der 2. Reservesiegerin:

Be Pretty v. Baron-Dollmann (Z.: Hendrik Schulte-Märter, B.: Schulte-Märter & Schulte-Buxloh GbR)

Fashion in Red v. Fashion in Black-Sir Heinrich (Z.: Josef Osterkamp, B.: Christoph Rawert)

Toffifee v. Tesla-Fashion Maker (Z. u. B.: S.R. Holtwiesche GbR)

Springen

Von 20 Springstuten erreichten fünf den Endring. Als Siegerstute wurde am Ende Daydream v. Diarado-Cornet Obolensky aus der Zucht und im Besitz von Ralf Blüggel herausgestellt. Mit Steve Guerdats 2016er Weltcup-Finalsieger Corbinian hat Daydream nicht nur den Muttervater, sondern auch den Stutenstamm gemein. Ihre Springnote bei ihrer Stutenleistungsprüfung: 9,1. Daydream erhielt zudem die westfälische Hauptprämie.

Janine Biermann aus Schloß Holte-Stukenbrock ist stolze Züchterin und Ausstellerin der 1. Reservesiegerin namens Cascada JB v. Casallco-Vulkano. Cascadas Stutenleistungsprüfung war sogar noch einen Hauch besser als die der Siegerstute: 9,15.

Unweit von der 1. Reservesiegerin kam die 2. Reservesiegerin zur Welt, nämlich bei Werner Meierherm in Detmold. Es handelt sich um die Kannan-Contendro-Tochter Flechtmerhof’s Katendra, ausgestellt von Ute Walter in Brakel. Es war nicht das erste Mal, dass Katendra ihrem Team Freude bereitet hat. Im Freispringen ihrer Stutenleistungsprüfung erhielt sie für Vermögen und Reaktion eine 10,0.

Reitponys

Auch die Ponystuten im Alter von drei und vier Jahren hatten ihren großen Auftritt in Münster-Handorf. Siegerstute Dressur wurde eine Dreijährige mit berühmter Verwandtschaft: Cascada Rose v. Cosmopolitan D-Casino Royale K (Z. u. A.: Danica Duen). Sie ist die Voll- bzw. Halbschwester zu den gekörten Hengsten DSP Cosmo Royal und Herzzauber D. Später wurde Cascada Rose mit ihrer Züchterin und Besitzerin im Sattel auch noch Westfalen-Championesse.

Den Titel 1. Reservesiegerstute und eine Bronzemedaille im Westfalen-Championat nahm Nuna de Luxe v. FS Numero Uno-Superman II (Z.: Heinrich Sondermann) mit nach Hause. Inken Tittel in Bremen ist Ausstellerin der Stute. Geritten wurde die Stute von Silvia Busch-Kuffner.

Dame d’or lautet der vielsagende Name der Palominostute an dritter Stelle, eine Tochter des Dreidimensional AT aus einer Dimension AT-Mutter, gezogen und ausgestellt von Adolf-Theo Schurf. Auch hier gibt es berühmte Verwandtschaft mit den gekörten D-Gold AT, D-Dur AT und D-Deluxe AT.

Beste Springstute wurde die dreijährige Vencedora v. Vincenzo SH-Capri Moon, gezogen und ausgestellt von Bernhard Große-Hokamp. Vencedora misst nur 1,42 Meter Stock, kann aber gewaltig springen, wie sie bei ihrer Stutenleistungsprüfung mit einer 9,0 im Freispringen demonstrierte.

Vierjährig ist die 1. Reservesiegerin, Captain’s Liebling v. Captain Meyer-Night Power, gezogen und ausgestellt von Jessica Weidmann in Versmold.

