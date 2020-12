Münster-Handorf: Drei Hengste für Westfalen gekört

Gestern fand die Nachkörung und Hengstanerkennung des Westfälischen Pferdestammbuchs statt. Drei Hengste erhielten ein positives Körurteil, drei weitere wurden für die westfälische Zucht anerkannt.

Vor den Augen der Körkomission bestehen, konnte zum einen ein Sohn des De Beau aus einer First Final-Mutter. Georg Wiebringhaus hat den 2018 geborenen Hengst gezogen uns stellte ihn auch bei der Nachkörung aus. Ebenfalls gekört ist nun ein Holsteiner v. Casall-Lavaro, den sein Züchter Franz-Heinrich Baumeister in Westfalen angemeldet hatte. Körkandidat Nummer drei war ein als Deutsches Sportpferd eingetragener Sohn des Asgrad’s Ibiza aus einer Weltmeyer-Stute (Z. u. A.: Andreas Meyer).

Eine Zulassung für des Westfälische Zuchtprogramm erhielten zudem ein zweijähriger Top Gear-Sandro King-Nachkomme (Z.: Günter Kolb, A.: Stadelhofer + Hummelshoj Aps), der ebenfalls als Deutsches Sportpferd eingetragen ist sowie der dreijährige Hannoveraner Bon Royal v. Bon Coeur-Royal Blend (Z.: Florian Bollmann), den Steffen Müller ausstellte. Gleiches gilt für den Trakehner Hengst New Hope v. Ivanhoe-Monteverdi (Z.: Prof. Dr. Sabine Klisch, A.: Home of Stallions), der erst vor wenigen Tagen in Schlieckau gekört worden war.

