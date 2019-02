Nachkörungen und Anerkennungen bei den Trakehnern und in Marbach

Die Trakehner haben bei ihrer Frühjahrskörung zwei Hengste anerkannt. Der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg hat seine Körkandidaten im Haupt- und Landgestüt Marbach unter die Lupe genommen und acht Hengsten ein positives Urteil zugesprochen. Einige konnten gleich vor Ort bleiben.

15 Hengste traten in Marbach zur Winterkörung an an, acht wurden gekört, davon vier für die Warmblutzucht. Drei davon beziehen Station in Marbach:

Doubtless v. Don Nobless-His Highness (Z.: Martha-Rose Kullen), jetzt vierjähriger Bronzemedaillengewinner beim Landeschampionat 2018. In seiner Altersklasse war der Hengst allerdings zweitplatziert; man hatte das Reitpferdechampionat der drei- und vierjährigen Hengste aufgrund der geringen Teilnehmerzahl zusammengelegt.

Instertanz V v. Insterburg-Ehrentanz II (Z.: Hans Wickenbrock), ein 13-jähriger Westfale, der unter Jennifer Hoffmann siegreich bis Intermédiaire I war und mit Isterberg V bereits einen gekörten Sohn sowie in Klasse S erfolgreiche Nachkommen vorweisen kann.

Giuliani v. Berlusconi-Kanudis xx (Z.: ZG Horst und Isabel Ebert), bei seiner Körung in Neumünster prämierter dreijähriger Trakehner

Der vierte im Bunde der gekörten Reitpferde ist ein Sohn des Dankeschön aus einer Vitalis-Tochter namens Victoria’s Secret – nicht zu verwechseln mit der Rheinländerin Victoria’s Secret, die vor drei Jahren Weltmeisterin der jungen Dressurpferde wurde. Die Besitzergemeinschaft Thomas Casper und Alexandra Simons-de Ridder stellte ihn aus. Einen Namen hat er auch schon: Diamantinos. Er wuchs auf Gestüt Birkhof auf, wechselte aber nun zu Familie de Ridder.

Darüber hinaus wurden in Marbach ein Schwarzwälder Fuchs sowie drei Reitponyhengste anerkannt. Zu letzteren gehören Fuchshof’s Don Dyke v. Donchester-Can Dyke B, Catching Fire v. Kastanienhof Cockney Cracker WE-Vulkan sowie Caisertanz v. Caribian Dance-Kaiserwalzer.

Trakehner Frühjahrskörung

Während man auf der schwäbischen Alb um diese Jahreszeit noch von einer Winterkörung spricht, hat in Münster schon das Frühjahr Einzug gehalten – zuletzt mit der Trakehner Frühjahrskörung. Die wies eine Quote von 50 Prozent auf: Von vier Kandidaten erkannte der Verband zwei an.

Das war zum einen der dreijährige Barberini v. Ivanhoe-Hohenstein (Z.: Bodo Zumbruch). Er steht im Besitz des Trakehner Gestüts Gut Staffelde und wurde im November vergangenen Jahres bereits beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt gekört.

Des weiteren haben die Trakehner nun einen neuen Vollblüter in ihren Reihen: den achtjährigen Nordico xx v. Medicean xx-Diktat xx. Er bewies seine Härte in fünf Rennsaisons, während derer er vier Siege und zehn Plätze zusammengaloppierte. Sein höchstes GAG betrug 95 Kilogramm. Der Fuchs kam auf dem Gestüt Brümmerhof zur Welt und steht im Besitz der JMC Racehorses. Der Verband empfiehlt eine Anpaarung des Hengstes mit typstarken Stuten und hob die Galoppade, den“souveränen Schritt“ sowie Taktsicherheit und korrektes Fundament in seiner Beurteilung hervor.

Vorläufig nicht gekört wurde ein weiterer Vollblüter: Superplex xx v. Multiplex xx-Fly to the Stars xx. Er war laut Züchterforum aufgrund einer alten Verletzung „dauerhaft taktunrein“ während der Körtage.

Der vierte im Bunde, dem die Anerkennung allerdings verwehrt wurde, war Eterno Noble v. Cadeau-Seeräuber.