Neuer Ausbildungs- und Vermarktungsleiter des Bayerischen Pferdezuchtverbands auf der Olympia-Reitanlage München-Riem

Das Ausbildungs- und Vermarktungszentrum auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem bekommt einen neuen Chef.

Dieses Wochenende ist die Olympia-Reitanlage in München-Riem in erster Linie Schauplatz der Pferd International und hat einige der besten Dressurreiter Deutschlands zu Gast. Ansonsten ist die Anlage aber auch Ausbildungs-, Vermarktungs- und Leistungsprüfungzentrum des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V. Nun gibt es einen designierten Nachfolger für den derzeitigen Leiter Norbert Paul.

Dennis Meschke, gebürtiger Hamburger und seit 13 Jahren selbstständig in Oberbayern, wird ab 1. Juli das Team um Norbert Paul zunächst verstärken und 2024 dann als Ausbildungs- und Vermarktungsleiter in dessen Fußstapfen treten, wenn Paul in den Ruhestand geht.

Dennis Meschke hat seine Ausbildung zum Pferdewirt am Landgestüt Warendorf absolviert und war danach unter anderem im Stall von Ann-Kathrin Linsenhoff, beim Holsteiner Verband, auf dem Gestüt Schlossäcker und bei den Werndls in Aubenhausen. Seine Meisterprüfung schloss er mit Stensbeck ab.

2010 siedelte er nach Bayern um. In dieser Zeit sammelte er zahlreiche S-Erfolge, stellte aber auch immer wieder junge Pferde aller Altersgruppen vor. Und das nicht nur auf dem Turnier. Er war regelmäßig Fremdreiter bei Leistungsprüfungen für Stuten und Hengste sowie Auktionsreiter.

Von daher kennt er sich in der bayerischen und süddeutschen Pferdeszene bestens aus. Das ist gut so, denn als Nachfolger von Norbert Paul wird er auch für die Vermarktung der Pferde der bayerischen Züchter zuständig sein.