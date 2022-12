Neues Zuhause für Siegerhengst Follow Me, ab 2023 wieder Zuchteinsatz

Der ehemalige Oldenburger Siegerhengst Follow Me ist jetzt in Mecklenburg Vorpommern zuhause. 2023 soll er im Juniorensport eingesetzt werden, parallel wird er aber auch über Tiefgefriersperma züchterisch verfügbar sein.

Um Follow Me, Oldenburger Siegerhengst des Jahres 2012, war es im vergangenen Jahr etwas still geworden. Der Fürstenball-Sohn, den Jürgen Fetzer aus der Cariana v. Donnerschwee gezogen hat, hatte das Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen verlassen. Dort hatte er unter Patrick Kraft sich in der schweren Klasse im Sport etablieren können. Vier S-Siege und 14 Platzierungen bis Prix St. Georges stehen auf dem Erfolgskonto des Braunen verzeichnet.

Seit einigen Wochen ist Follow Me OLD nun unweit der Ostsee beheimatet. Seine neue Heimat ist das Gestüt Nordvorpommern auf dem Kloster Wulfshagen. Hier betreibt Familie Kurp seit dem Jahr 2000 ein Zucht- und Aufzuchtzentrum, eine Reitschule und Urlaub kann man hier auch machen. Und ab 2023 auch einen Hengst für seine Stute finden, eben Follow Me, der zunächst sportlich eingesetzt werden soll. Allerdings wird es auch Tiefgefriersperma von dem ehemaligen Körsieger und Landeschampion für ausgesuchte Stuten geben.

Follow Me OLD: viel auf dem Zuchtkonto

Züchterisch kann Follow Me OLD bereits auf erste in Dressuren der Klasse S erfolgreiche Nachkommen verweisen. Beispielsweise ging Only Follow Me FE unter Helen Langehanenberg. First April BD geht unter seiner Züchterin, der kanadischen Championatsreiterin Leonie Bramall ebenfalls erfolgreich in der schweren Klasse.

In der Zuchtwertschätzung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) nimmt er seit Jahren einen Platz unter den Top 1 Prozent der Dressurvererber ein. Für das Jahr 2022 wird ein Zuchtwert von 148 ausgewiesen, das ist ein Platz unter den Top 15 der besten Hengste Deutschlands.

Zwei seiner drei gekörten Söhne machten früh von sich reden: Finest Selection wurde Bundeschampion und der Oldenburger Hauptprämiensieger Follow Him’s Schönweide stellte unlängst den Sieger des Hengst-Kurztests in Vechta, Follow Up, stellte. Freiherr von Nymphenburg war Prämienhengst in Westfalen.

Möglich wurde der Umzug von Follow Me nach Mecklenburg-Vorpommern durch eine rührige Agentur aus Warendorf.