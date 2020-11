Neustadt (Dosse): Dating AT stellt Siegerhengst bei den Reitponys

Beim Schaufenster der Besten, der Körung in Neustadt (Dosse), haben die ersten Hengste eine Zuchtzulassung erhalten. Die Siegerschärpe bei den Deutschen Reitponys durfte Hilkens D’Arco Baleno tragen.

Traditionell machten gestern die Pony- und Spezialrassen den Auftakt beim Schaufenster der Besten. Insgesamt 30 Hengste stellten sich den Augen der Körkommission in der Graf von Lindenau-Halle. Bei den Deutschen Reitponys vergaben die Zuchtrichter an neun Nachwuchsvererber das Prädikat „gekört“. Als Siegerhengst wurde ein schicker Falbe v. Dating AT-Branduardi M herausgestellt, den seine Züchterin und Besitzerin Sabine Meiners auf den Namen Hilkens D’Arco Baleno getauft hat. „Die tolle Aufmachung, die besondere Bewegungsqualität in Schritt, Trab und Galopp, das gute Freispringen mit sehr guter Einstellung machen ihn zu einem kompletten Hengst“, begründete die Körkommission ihre Entscheidung.

Für Ausbilderin Juliane Kraus, die den Hengst auf die Körung vorbereitet hatte, gab es gestern aber noch mehr Grund zur Freude. Neben Hilkens D’Arco Baleno war sie mit drei weitere Reitpony-Hengsten nach Neustadt angereist, die ebenfalls gekört werden konnten. Und nicht nur das: Der Romantiker, ein Fuchsfalbe v. FS Don’t Worry-Cinzano’s Son (Z.: Gestüt Hof Heitholm, A.: Juliane Kraus), wurde zudem als Reservesieger ausgezeichnet.

Die weiteren Siegerhengste

Ein Palomino v. Brennabor Lord Zandor wurde Siegerhengst des zweiten und dritten Rings mit Hengsten der Rassen Haflinger, Edelbluthaflinger, Lewitzer und Welsh Cob. Der Welsh Cob (Sek.D) wurde gezüchtet und ausgestellt von der Zuchtgemeinschaft Krohn/ Dörschel. Bei den Kleinsten, den Shetlandponys, ging der Sieg an Lancelot N von Oliven – ein in den Niederlanden gezogener Sohn des Clothie Baron, den Chris Lenz ausstellte.

Alle Ergebnisse der Mitteldeutschen Herbstkörung 2020 finden Sie hier.