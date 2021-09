Next Chance Fohlenauktion: So Awesome schafft es an die Preisspitze

Neben dem DSP-Stutenchampionat fand auch die Next Chance Fohlenauktion des Deutschen Sportpferdes in Darmstadt-Kranichstein statt. So Awesome, das erste Fohlen im Ring, brachte 37.000 Euro ein. Aus einer erfolgreichen Linie (So Perfect x Dancier) stammt das teuerste Fohlen der Auktion. Für 37.000 Euro zieht das Hengstfohlen aus Wolfgang Reichs Zucht in einen internationalen Sportstall um.

Ebenfalls für eine hohe Summe, nämlich für 30.000 Euro, wurde Quador, ein Sohn des Elite-Hengstes Quaterback versteigert. Dieses Fohlen aus einer Staatsprämienmutter von Foundation geht nach Baden-Württemberg zu einem Hengstaufzüchter. Gemeinsam haben beide Fohlen die bewegungsstarken und überzeugenden Gänge. Ebenfalls ein Fohlen für die Dressur ist die aus der Neustädter P-Linie gezogene Tochter von Cadeau Noir x Fürstenball. Sie war mit 14.750 Euro das teuerste Stutfohlen für die Dressur. Nur etwas weniger brachte das teuerste Springfohlen. Besagtes Stutfohlen von Opium JW vd Moerhoeve x Cordalmé Z kostete ihren Käufer 12.750 Euro. Schlussendlich lag der Durchschnittspreis der 33 Fohlen bei 8.644 Euro. Insgesamt belief sich die Gesamtsumme der Fohlen auf 285.250 Euro. Die Käufer kamen hautpsächlich aus Deutschland, aber auch aus Schweden, den Niederlanden und Luxemburg. Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann freut sich über die vielen Auktionsangebote zu den Fohlen aus der Zucht der Deutschen Sportpferde. Nächsten Samstag gibt es die letzte Möglichkeit, beim CDI4* in Ludwigsburg noch eines der 18 Dressurfohlen zu ersteigern.