Nicht verpassen! Dänisches Warmblut präsentiert erste Fohlen-Auktion 2021

Der Verband des Dänischen Warmbluts ist unglaublich stolz, die erste Auktion des Dänischen Warmbluts 2021 bei Blue Hors zu präsentieren – am Samstag, den 26. Juni um 20:00 Uhr.

Das Auktionskomitee wird mit Stolz eine Reihe von wunderschönen Spitzenfohlen präsentieren. Die Kollektion ist jetzt online.

Die Online-Vorauktion wird am Donnerstag, den 24. Juni um 17:00 Uhr eröffnet und die Fohlen werden am 26. Juni um 20:00 Uhr versteigert, wobei Sie die Fohlen während der Auktion live in der Arena sehen können. Dies ermöglicht interessierten Käufern, die Fohlen sowohl auf der Website zu sehen als auch während der Auktion live auf dem Platz bei Blue Hors zu erleben.

MARLON

Hengstfohlen v. Blue Hors Monte Carlo-Blue Horse Rockefeller

Ein sich beeindruckend gut bewegendes Hengstfohlen. Bewegungen in absoluter Spitzenklasse, sowohl in Bezug auf Aktion, Raumgriff als auch hinsichtlich seiner Balance. Er stammt aus einem unglaublich starken Mutterstamm, u.a. Victor Langholt und der vielversprechenden Zaplin Langholt. Sie wollen keine Kompromisse eingehen? Das ist der Richtige!

Geboren am 9. April 2021, WFFS negativ getestet, wird verkauft ohne Zusatz von Mehrwertsteuer.

DOMESTICA-WI

Stutfohlen v. Glamourdale-Blue Hors Don Olymbrio

Herausragendes Stutfohlen! Ultrafeminines und ausdrucksstarkes Stutfohlen von ganz feinem Typ. Sie hat Gangarten der Extraklasse mit einem unübertroffenen Galopp. Die Mutter hat bereits sehr vielversprechende Auktionsfohlen geliefert. GD ist Elitestute im Dänischen Warmblut-Verband.

Geboren am 8. Mai 2021, wird verkauft ohne Zusatz von Mehrwertsteuer.

LOMUS FAMILY GUY

Hengstfohlen v. Hesselhøj Donkey Boy-Revolution

Dieses Hengstfohlen ist sowohl edel mit einem ansprechenden Typ, als auch mit drei richtig guten Grundgangarten ausgestattet, mit klarem Takt, raumgreifend und geschmeidig. Eine Mischung aus äußerst vielversprechenden Hengsten zeichnet eine Zukunft in deren Fußstapfen.

Auf der Mutterseite findet sich ein Einfluss aus Springblut, die sich auch im Dressurviereck nicht verleugnet.

Geboren am 14. April 2021, WFFS negativ getestet, wird verkauft ohne Zusatz von Mehrwertsteuer.

JAVAGO PILEKÆR

Hengstfohlen v. Jamesom R2-Ferro

Ein Aussehen, das definitiv aus dem Rahmen fällt! Super ansprechendes Hengstfohlen, das Harmonie und Übersicht ausstrahlt und mit einer tollen Schulter und einem starken und gutem „Motor“ in der Hinterhand ausgestattet ist. Die Mutter brachte Schakiro Pilekær, der an der Weltmeisterschaft für junge Pferde in Verden teilnahm, Everything Pilekær, der auf mittlerem Niveau erfolgreich ist und eine Vollschwester, die auf der NIS-Auktion 2020 verkauft wurde. Die Großmutter brachte Regitse, die ebenfalls auf mittlerem Niveau erfolgreich ist.

Geboren am 25. April 2021, WFFS negativ getestet, wird verkauft ohne Zusatz von Mehrwertsteuer.

Das gesamte Lot können Sie hier einsehen.

Wenn Sie bieten möchten oder/und Fragen haben kontaktieren Sie bitte das Auktionsteam per Mail: [email protected] oder telefonisch: +45 61679493.