Niels Bruynseels‘ Jenson van’t Meulenhof neu im Gestüt Zangersheide

Das Gestüt Zangersheide hat einen interessanten Neuzugang im Hengststall: Jenson van’t Meulenhof, ehemaliges Erfolgspferd von Niels Bryunseels, der aber nach einer Verletzung seine sportliche Karriere beenden muss.

Der 13-jährige Jenson van’t Meulenhof soll 2023 im Gestüt Zangersheide decken. Umgezogen ist er bereits, aus dem Stall seines Reiters Niels Bruynseels nach Lanaken.

Eigentlich hatte der Hengst die Blütezeit seiner Karriere noch vor sich. von Niels Bruynseels und zwischenzeitlich auch Nick Vrins behutsam ausgebildet, platzierte er sich neunjährig erstmals in Aachen (in einer Rahmenprüfung) und ging Ende der Saison erstmals ein 1,60 Springen. Zehnjährig platzierte er sich bei den CSI5*-Turnieren in Windsor und Knokke, wurde Fünfter im Preis von NRW beim CHIO Aachen, war Vierter der Global Tour-Etappe von London usw.

Die Saison 2020 war ja Corona-bedingt ausgefallen. 2021 nahm Bruynseels Jenson wieder mit nach Aachen. Das Highlight sollte der Allianz-Preis sein, sozusagen der „kleine Große Preis“ am Samstag. Doch dabei verletzte der Hengst sich. Er hat danach monatelang pausiert und dieses Frühjahr haben Brunyseels und sein Team noch einmal versucht, ihn zurück in den Sport zu bringen. Doch das hat nicht geklappt.

Neues Kapitel

Das Gestüt Zangersheide zitiert Niels Bruynseels: „Jenson hatte sich letztes Jahr in Aachen eine Verletzung zugezogen, die sich als Ende seiner sportlichen Karriere herausstellte. Für mich ist das ein großer Verlust, denn ich hatte so gute Ergebnisse mit ihm und hätte mir gewünscht, mit ihm noch lange die Welt zu bereisen. Jetzt, da seine Karriere zu Ende ist, ist es an der Zeit, die große Nachfrage der Züchter zu befriedigen und ihn als Deckhengst ein neues Kapitel aufschlagen zu lassen.

Ich hatte immer viele Anfragen für Jenson, aber ich wollte nie den Sport mit der Zucht kombinieren. Als junger Hengst hat er kurzzeitig im Frischsameneinsatz gedeckt, aber danach nie wieder. Inzwischen demonstrieren seine ersten Nachkommen seine außerordentliche Vererbung. Seine ältesten Söhne und Töchter springen nun selbst auf 1,50 Meter-Niveau. Ich habe selbst einige Nachkommen geritten. Es sind alles rittige Pferde mit gutem Modell, viel Rahmen, enormem Vermögen und dem Spitzencharakter ihres Vaters.“

Pedigree vom Feinsten

Dass Jenson seine Qualitäten weitergibt, kommt nicht von Ungefähr. Mit Vagabond de la Pomme hat er nicht nur einen sportlich wie züchterisch hoch erfolgreichen Vater, Jenson kommt vor allem auch aus einem Mutterstamm, der immer wieder Spitzenpferde hervorbringt, dem der Qerly Chin.

In diesem Fall ist die Mutter Narcotique de Muze IV v. Quidam de Revel-Chin Chin, die selbst bis 1,50 Meter sprang und neben Jenson noch mehrere weitere internationale Pferde gebracht hat.

Aus der Großmutter, Qerly Chin de Muze, stammen Pferde wie Harrie Smolders‚ Walnut de Muze, Walloon de Muze, Werly Chin de Muze usw.

Aus dieser Linie kommen außerdem Pferde wie Ensor de Litrange, Toupie de la Roque, Kasanova de la Pomme, Killer Queen, I’m Special de Muze usw.

Kein Wunder also, dass Zangersheide-Chefin Judy-Ann Melchior sagt: „Einen Hengst anbieten zu können, der selbst im Spitzensport gegangen ist, bereits Nachkommen auf höchstem Niveau hat und aus einer solchen Mutterlinie kommt, ist ein Traum für jeden Hengsthalter!“

Jenson van’t Meulenhof wird im kommenden Jahr im Frischsameneinsatz sein. Die Decktaxe beläuft sich auf 1200 Euro, zahlbar in 2024 nach der Geburt eines lebenden Fohlens.

Infos: www.zangersheide.com