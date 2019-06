Now or Never ist tot

Mit Now or Never ist ein großer Springpferdevererber abgetreten. Er starb mit 24 Jahren an Kreislaufversagen.

Der KWPN-Hengst Now or Never kam in den Niederlanden bei GJ. van der Helm zur Welt. Über seinen Vater Voltaire war er ein Furioso II-Enkel. Mütterlicherseits führte der selbst im Parcours bis 1,40 Meter erfolgreiche Hengst den Stempelhengst Nimmerdor. Weiter ging es im Pedigree mit dem 1,60 Meter-Springhengst Maykel, dem Trakehner Markstein (Magneet) und dem Holsteiner Sable Skinflint xx-Sohn Sturm I (Komeet).

Der Hengst stand im Besitz der Niederländerin Nellie Morssink Prinssen, von der das Landgestüt Celle Now or Never pachten konnte. Er wirkte segensreich in Deutschland. In Celle begründete er eine eigene Hengstlinie mit seinen Söhnen Toronto, Uccello, Wilton und Valentino sowie dessen Sohn Viscount.

2015 Wechsel nach Marbach

Schließlich wechselte Now or Never ans Haupt- und Landgestüt Marbach. Seit 2015 war er dort im Deckeinsatz und wurde schließlich von Nellie Morssink Prinsen an Marbach übergeben. Er war dort rege frequentiert worden, so dass es eine Reihe viel versprechender Nachwuchspferde von ihm im Ländle gibt.

Bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sind aktuell neun gekörte Hengste registriert, von denen sieben im Hengstbuch I eingetragen sind. Hinzu kommen 47 Zuchtstuten, davon sieben mit Staatsprämie. Der Hengst lieferte in allen drei olympischen Disziplinen S-erfolgreiche Nachkommen (die meisten aber natürlich im Parcours), die nach derzeitigem Stand 186.192 Euro verdient habe.

Der Deckstellenvorsteher auf Now or Nevers Station in Ellwangen-Rindelbach, Florian Niederstraßer, war für das Wohlergehen des Hengstes zuständig. Er brachte ihn umgehend in die Tierklinik als sich die gesundheitlichen Probleme zeigten. Aber dem Braunen war nicht mehr zu helfen. Er verstarb trotz der medizinischen Versorgung.