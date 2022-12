NRW-Reitponysiegerhengste 2022: Herzgold und Top Messenger

Nach den Großpferden waren die Kleinpferdehengste dran mit ihrer Körung beim Westfälischen Pferdestammbuch. Von 47 Reitponyhengsten wurden 32 (!) gekört und sieben prämiert. Einige standen auch zum Verkauf.

Es wurde also auch bei den Reitponys in Westfalen großzügig gekört. Von den 32 Junghengsten, die nun den ersten Schritt in Richtung Hengstkarriere erfolgreich gemeistert haben, wurden neun zusätzlich prämiert und zwei zu Siegerhengsten deklariert, jeweils einer aus dem Dressur- und einer aus dem Springlager.

Als Springchampion wurde ein Sohn des diesjährigen Westfalenchampions der sechsjährigen Springponys, Mylord Manolito HW, herausgestellt. Gezogen wurde er von Friedrich-Wilhelm Feldhaus, Breckerfeld, aus einer Stute v. Best of G-Kantje’s Carlando. Josef und Martina Volle, Lüdinghausen, stellten den Fuchshengst aus. Er wird nun unter dem Namen Top Messenger auf der Hengststation Volle wirken.

1. Reservesieger wurde der jüngere Bruder des Movie Star, der einst von Danica Duen nach Australien wechselte, ein Braunisabell v. FS Mr. Right-Lancer II, gezogen von Arno Leufkens in Straelen und ausgestellt vom Ferienhof Stücker.

Dressurhengste

Siegerhengst der Dressurponys wurde ein Sohn des Herzzauber D aus einer Casino-Royale K WE-Mutter, gezogen und ausgestellt von Danica Duen, Bad Oeynhausen. Er war nicht verkäuflich und wird künftig bei Familie Duen Dienst tun.

1. Reservesieger war ein von Wolfgang Schmitz gezogener und von Adolf-Theo Schurf ausgestellter D-Gold AT-Sohn aus einer Valido-Mutter.

Der 2. Reservesieg ging an einen Nachkommen des Dance for Me NRW aus einer Oosteinds Ricky aus der Zucht von Lars Rethemeier, Lienen. Auch hier war Züchter = Aussteller.

Auktion

Bei der anschließenden Auktion brachte der auf den Namen Neviolo getaufte Prämienhengst v. Neverland WE-Cyrill WE den Spitzenpreis von 41.000 Euro. Katharina Hadeler in Rahden ist die Züchterin, Danica Duen stellte ihn aus. Die neue Heimat ist Österreich. Die Bachinger Stables GmbH waren eifrige Einkäufer. Neben der Preisspitze erwarben sie auch noch vier weitere Hengste.

Der zweithöchste Zuschlagspreis lautete 36.000 Euro für den prämierten Cremellohengst Dotcom vH v. D-Gold AT-Danilo, gezogen von Angela vom Hofe und ausgestellt von der ZG Schurf/Langenhan-Schurf.

Die Auktionskollektion mit Preisen finden Sie hier.