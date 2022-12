Oldenburger Auktion: 190.500 Euro-Big Bang zu Weihnachten

In Vechta ging am Wochenende die letzte Oldenburger (Online-)Auktion des Jahres zu Ende. Der einstige Siegerhengst Benefit stellte die beiden teuersten Pferde.

Der Höchstpreis an diesem Wochenende in Vechta lag bei 190.500 Euro für den dreijährigen Big Bang v. Benefit-Fidertanz-Rubinstein. Er kam im Gestüt Woldsee in Bad Zwischenahn zur Welt und vertritt den Stamm der Kateste, aus dem unter anderem Olympiahengst Volturno hervorgegangen ist. Er bleibt in Deutschland.

„Olympia-Hände in der Schweiz“ sind laut Oldenburger Verband nun verantwortlich für die Ausbildung der dreijährigen Halbschwester der Preisspitze, Bon Amour v. Benefit-San Amour-Ravall0. Sie kostete 99.000 Euro. Züchter ist Johannes Heinrichs aus Heinsberg. Ihre Mutter Mon Amour war Brillantringstute und fand ihre Menschen ebenfalls über die Auktion in Vechta. Mit Mondlicht von Aline Bregenzer hat sie eine Intermédiaire-siegreiche Vollschwester.

Bei den zweijährigen Youngstern war ein Springpferd mit 32.500 Euro am begehrtesten: Calvin Klein v. Casithargos H-Dominator Z-Catano, gezogen von Horst Schlüsselburg. Die Mutter Dorina S hat mit I’m Infinity von Niclas Baule einen 1,45 Meter-erfolgreichen Bruder. Calvin Klein vertritt den Holsteiner Stamm 503, aus dem auch Peter Luthers Livius hervorging.

10 von 45 Auktionskandidaten gingen ins Ausland, nach Schweden (2), USA (2), Frankreich (1), Mexiko (1), Rumänien (1), Schweiz (1), Spanien (1) und Ungarn (1).

Die 31 Reitpferde der 8. Oldenburger Special Edition erzielten einen Durchschnittspreis von rund 35.600 Euro und einem Umsatz von 1.103.500 Euro. Alle Preise.

14 Youngster kosteten im Durchschnitt 16.500 Euro und erzielten einen Umsatz von 231.000 Euro. Alle Preise.