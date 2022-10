Oldenburger Auktion: 220.000 Euro für Frontman

37 Reitpferde aus der Kollektion der Oldenburger Auktion in Vechta kosteten im Durchschnitt rund 44.000 Euro. 220.000 Euro war Käufern aus Deutschland das Spitzenpferd wert.

Gleich das erste Pferd der Oldenburger Auktion, der Vize-Landeschampion Frontman OLD v. For Romance I-Don Romantic (Z.: Otto Langemeyer, Visbek) entfachte das größte Käuferinteresse. Der Fuchs kostete 220.000 Euro und bleibt in Deutschland.

Das gilt auch für das teuerste Springpferd der Elite-Kollektion: Der Schimmel Casper v. Chacoon Blue-Christian (Z.: Harm Oncken, Sande). Familie Tebbel, die ja gerade eine neue Anlage entstehen lässt, legte 125.000 Euro für den Fünfjährigen an.

43.700 Euro kosteten die 37 Pferde im Durchschnitt nach Veranstalterangaben. 17 fanden neue Besitzer im Ausland. (Die Preisliste finden Sie hier).

11.400 Euro im Schnitt Fohlen auf Oldenburger Auktion

31 Fohlen standen auch im Aufgebot. Hier war Verano v. Valdiviani a.d. Weniga’s Queen v. Quattro B die Preisspitze. Das braune Hengstfohlen kostete 24.000 Euro und bleibt in Deutschland. Züchter ist Gerd Pigge aus Lastrup. Verano stammt aus der Stutenfamilie, die auch den Hengst Foundation gebracht hat. Am zweitteuerste war ein Stutfohlen mit einer Springabstammung: Cha Cha Blue v. Chacco Blue-Zirocco Blue kostete 21.000 Euro und wurde ebenfalls deutschen Käufern zugeschlagen.

Es war die erste Oldenburger Auktion unter der Leitung von Roland Metz, der nach der Versteigerung von„tollen Auktionstagen“ sprach, die seine Erwartungen übertroffen hätten.

Sechs der 31 Fohlen wurden ins Ausland verkauft. Der Durchschnittspreis bezifferte sich auf 11.436 Euro. (Die Preisliste finden SIe hier).