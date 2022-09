Oldenburger Breeding Sales: Heartbreaker und Topas liefern Top-Preise

Bei den Oldenburger Breeding Sales wurden ausschließlich Zuchtstuten und Fohlen angeboten. Nachkommen internationaler Sporthengste standen am höchsten in der Käufergunst.

Die Oldenburger Breeding Sales, das waren 24 Fohlen und acht Zuchtstuten, die zum Kauf angeboten wurden. Sechs der Fohlen wurden zu Preisen über 10.000 Euro zugeschlagen. Am teuersten bezahlt wurde das Hengstfohlen Heartbeat v. Heartbreaker-Calvaro. 25.250 Euro kostete der bei Dr. Sigurd Kleon in Österreich gezogene kleine Hengst. Aus dem direkten Mutterstamm stammt Electra van‘t Roosakker (Jannika Sprunger). Heartbeat wird zukünftig in Nordrhein-Westfalen groß werden.

19.500 Euro kostete Don Dolany. Das Hengstfohlen stammt von Don Schufro aus einer Fidertanz-Mutter. Sieben Fohlen und eine Zuchtstute fanden eine neue Heimat außerhalb Deutschlands. Der Durchschnittspreis wird mit 8.823 Euro beziffert.

Oldenburger Breeding Sales: Toffifee ist top

Runde 25.000 Euro kostete Toffifee. Die Tochter des WM-Teilnehmers Topas aus einer De Niro-Lord Liberty-Mutter (Z.: Dieter Scherwitzki, Holdorf) hat eine Mutter, deren Vollschwester als Fire and Ice einst Siegerstute in Oldenburg war. Die Rappstute ist tragend von Escaneno v. Escamillo. Das Fohlen wird in Schleswig-Holstein zur Welt kommen. Dort ist Toffifee nun zu Hause. Die acht Zuchtstuten kosteten im Durchschnitt 12.094 Euro.