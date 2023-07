Oldenburger Hengst First Final mit 20 Jahren gestorben

Im Alter von 20 Jahren hat der Oldenburger Hengst First Final seine letzte Reise angetreten.

„Mein Herz ist gebrochen“, schreibt Alyssa Haskamp auf ihrer Facebookseite und teilt so das Ableben ihres „Herzenspferdes“ First Final mit. Die Reiterin hatte den doppelt veranlagten Fürst Heinrich-Argentinus-Sohn neun Jahre lang in Besitz und bestritt diverse Turniere mit ihm im Springen und der Dressur.

Zur Welt kam der Hengst 2003 auf dem Hof von Andreas Klinker in Molbergen. Als Reservesieger seiner Körung in Vechta machte er auf sich aufmerksam, fünfjährig qualifizierte er sich für das Bundeschampionat des deutschen Springpferdes. Kurz darauf führte sein Weg ihn nach Großbritannien.

2014 entdeckte Daniela Auer zufällig eine Verkaufsanzeige für First Final und holte den Hengst zurück nach Deutschland. Ab 2015 wurde der doppelt veranlagte Braune schließlich von Alyssa Haskamp vorgestellt. Zunächst in Dressur und Springen auf L-Niveau, bis hin zur schweren Klasse im Dressurviereck. First Final hat „mich von der Klasse L bis hin in die S***-Prüfungen begleitet, mir sogar Spaß an dem ein oder anderen Springen bereitet“, erinnert sich seine Reiterin.

First Final-Nachkomme First Selection

Mit First Selection brachte First Final einen ebenfalls gekörten Hengst hervor. Der 16-jährige Westfale wurde zuletzt von Caroline Lass vorgestellt und war zuvor unter Lia Welschof erfolgreich.

Am 2. Juli zeigte sich First Final noch auf einem Turnier in Senden, am 6. Juli ging er „plötzlich und völlig unerwartet“ ein.

