Oldenburger Hengst Serano Gold nun in Österreich und wieder im Deckeinsatz

Nach drei Jahren in Großbritannien ist der Oldenburger Hengst Serano Gold nun wieder auf dem europäischen Festland zuhause und steht den Züchtern wieder zur Verfügung.

Der 16-jährige Serano Gold v. Sandro Hit-Grundstein II hat nun ein neues Zuhause auf dem Gestüt Gutshof Schmida in Österreich gefunden. Als Dreijähriger wurde er Zweiter beim Landeschampionat und qualifizierte sich fürs Bundeschampionat in Warendorf. Das gelang ihm insgesamt dreimal. Er hatte verschiedene Reiter. Zwischenzeitlich saß auch Edward Gal mal in seinem Sattel. Aber das letzte Turnier war ein Prix St. Georges, den er 2011 unter Laura Brünjes ging und auf Rang zehn beendete. 2013 wurde er dann über den Kanal nach Großbritannien geschickt

Derzeit sind sechs seiner Nachkommen bei der FN als erfolgreich in Dressurprüfungen Klasse S vermerkt. Insgesamt sind 127 Nachkommen im sport verzeichnet sowie zwei gekörte Söhne und sieben Staatsprämienstuten.

Mit seinen 16 Jahren wird Serano Gold nun neben seinen züchterischen Pflichten von Marcus Nowotny, Bereiter an der Spanischen Hofreitschule, weiter in Richtung Grand Prix gefördert. Er soll auch Turniere gehen. Den deutschen Züchtern steht Serano Gold über die Hengststation Ahlers zur Verfügung.