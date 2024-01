Oldenburger Hengst-Tage 2024: Körkandidaten im Blick

Die Körkandidaten der Oldenburger Hengst-Tage 2024 in Ankum warten gespannt auf ihren großen Auftritt vom 18. bis 21. Januar. WerfenMehr …

Die Körkandidaten der Oldenburger Hengst-Tage 2024 in Ankum warten gespannt auf ihren großen Auftritt vom 18. bis 21. Januar. Werfen Sie schon jetzt einen genaueren Blick auf das spannende Lot und überzeugen Sie sich selbst.

Kat. Nr. 60: v. Global Player – Fürstenball – Sandro Hit – Plaisir d‘Amour

Dieser schicke Junghengst ist ein wahres Zuchtjuwel. Vater Global Player war Oldenburger Siegerhengst 2018 sowie Weltmeister und Vize-Weltmeister der sechsjährigen bzw. siebenjährigen Dressurpferde. Mutter Amelie war Reservesiegerin der Elite-Stutenschau in Rastede 2014. Zweite Mutter Auguste Victoria wurde 2008 mit der Id-Prämie in Rastede ausgezeichnet. Dritte Mutter Puppenfee war ebenfalls Reservesiegerin 1997 und brachte den Star-Vererber San Amour I zur Welt. Auch die Grand Prix-erfolgreiche Dona Figuera OLD unter Verena Wähnert-Heinz entspringt diesem Stutenstamm.

Mit einem positiven Körurteil steht dieser Hengst auf der anschließenden Auktion zum Verkauf.

https://www.youtube.com/watch?v=MCcV7H1fm-0&t=2s

Kat. Nr. 13: v. Cornet Obolensky – Cassini I – Con Air – Landlord.

Cornet Obolensky war seinerzeit unter Marco Kutscher international siegreich in 1.60 m-Prüfungen und dominiert mit seinen Genen die internationale Springpferdezucht. Mutter Denara ist die Schwester des 1.60 m-Springen erfolgreichen Cornet’s Spirit unter Egor Shchibrik/PLE.

Der Hengst steht mit positiven Körurteil auf der anschließenden Auktion zum Verkauf.

https://www.youtube.com/watch?v=Wl73rpwGI6g

Kat. Nr. 66: v. Morricone I – Diamond Hit – Florestan I – Werther.

Auch dieser Hingucker ist ein züchterisches Highlight. Mit dem Hauptprämiensieger von 2016 und Grand Prix-Sieger Morricone I als Vater hat er züchterisch und sportlich die besten Gene erhalten. Der Stutenstamm bringt bekannte Grand Prix-Pferde und gekörte Hengste wie beispielsweise Fidermark/Marlies van Baalen, NED, Daily Mirror/Benjamin Werndl, und Den Haag/Isabell Werth.

Mit einem positiven Körurteil steht dieser Hengst auf der anschließenden Auktion zum Verkauf.

https://www.youtube.com/watch?v=P5JOCyIsUCY

Kat. Nr. 27: v. Ogano Sitte – Lord Pezi – Quattro B – Almé.

Dieser Köranwärter, entdeckt in Vechta, stammt aus einem Stutenstamm der Superlative. Zweite Mutter Aquinora brachte den gekörten Lord Pezi Junior, der mit Pedro Veniss in Springprüfungen über 1.60 m erfolgreich ist. Dritte Mutter ist keine Geringere als Aleska Z, Mutter der Vererberlegende Cordalmé Z, der sich unter Gilbert Böckmann einen Namen im internationalen Springsport machte. Dem Stamm entspringen noch viele weitere international erfolgreiche Sportpferde bis 1.60 m.

Der Hengst steht auf der anschließenden Auktion zum Verkauf, wenn gekört.

https://www.youtube.com/watch?v=pf0GIRS_ZDk&t=1s

Einen Überblick über die ganze Kollektion erhalten Sie hier: https://oldenburger-pferde.com/de/auktionen/koerung24-os/liste-auktion-kopie.html

Den Körkatalog können Sie ganz einfach und bequem online bestellen unter: https://oldenburger-shop.com/product/koerkatalog-2024/

Möchten auch Sie sich Ihren nächsten Starbeschäler sichern? Auf der Auktion haben Sie die Möglichkeit, live vor Ort oder telefonisch per Bietauftrag auf Ihren Favoriten mitzubieten.

Bei Fragen rund um die Körung oder die Auktion wenden Sie sich bitte an unser Team.

Kontakt:

Zuchtleiter Oldenburger Pferdezuchtverband:

Bernhard Thoben: Tel. +49(0)4441-935578 oder [email protected]

Auktionsleiter und Geschäftsführer Pferde-Vermarktungs GmbH:

Roland Metz: +49(0)171-4364651 oder [email protected]

Dressurpferde:

Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 oder [email protected]

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 oder [email protected]

Springpferde:

Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder [email protected]

Benjamin Stratmann: +49(0)151-54408395 oder [email protected]