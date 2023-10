Oldenburger Körung 2024: Ankum statt Vechta und mit abgewandeltem Zeitplan

Die Auktionshalle des Oldenburger Pferdezentrums Vechta ist in die Jahre gekommen. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf Ablauf und Veranstaltungsort der Oldenburger Körung 2024.

Die Oldenburger Körung 2024 folgt dem Beispiel der 100. Oldenburger Elite Auktion: Sie findet nicht im Oldenburger Pferdezentrum Vechta, sondern in der Auktionshalle am Seehotel in Ankum statt. Pferde und Auktionen kennt man dort zur Genüge, schließlich ist Ankum schon seit Jahrzehnten der Ort der P.S.I.-Auktionen von Paul Schockemöhle und Ullrich Kasselmann. Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Auktionshalle in Vechta, die 1979 eingeweiht wurde, machen eine Durchführung der Körung 2024 am angestammten Ort im Oldenburger Pferdezentrum Vechta unmöglich.

Der Ortswechsel hat auch Einfluss auf den Ablauf der Oldenburger Körung 2024. Die Körung, präzise muss es heißen die Körungen – die des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg Interantional (OS) und des Oldenburger Pferdezuchtverbandes (OL) – werden nun an jeweils zwei Tagen durchgeführt, inklusive abschließender Versteigerung.

Bislang war die Veranstaltung in drei – langen – Tagen durchgeführt worden. Allerdings dann auch noch mit der Hengst-Gala zum Abschluss nach der Versteigerung der Hengste. Viele, gerade auch internationale Gäste haben diese Veranstaltung fest in ihrem Terminkalender notiert.

Neuer Zeitplan bei Oldenburger Körung 2024

Den Auftakt machen vom 18. bis 21. Januar 2024 die Springhengste. Den springbetonten Hengste gehört die Arena an Donnerstag und Freitag, 18. bis 19. Januar. Nach Durchlaufen des Körprozederes wird am 19. Januar der Siegerhengst feststehen. Die Auktion der Hengste der OS-Körung beschließt diesen Freitag.

Ab Sonnabend sind dann die dressurbetonten Körkandidaten gefragt. Die Ausrufung des Siegerhengstes und die Auktion beschließen dann das viertägige Programm bei der Oldenburger Körung 2024 am Sonntag, den 21. Januar. Die Hengstgala, ehemals Althengstparade lässt sich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht realisieren.

Die Auswahltermine für potenzielle Oldenburger Vatertiere finden für die OS-Hengste am 13. und 14. November 2023 statt. In den drei Tagen vom 15.-17. November 2023 begutachtet die Oldenburger Auswahlkommission dann den Dressurjahrgang für die OL-Körung.